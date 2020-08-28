Эксперт ВОЗ: Латвия действовала своевременно, что уменьшило количество случаев Covid-19
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Своевременное принятие решений правительством Латвии позволило сэкономить время и быстрее ограничить заболеваемость Covid-19, заявил с интервью агентству LЕТА Мишель Тирен, специальный представитель европейского регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии.

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Здесь есть три фактора, считает он. Первый — это общественное доверие политикам — люди понимают, что что-то происходит, и доверяют правительству. Также в Латвии правительство едино, и все министры участвуют в принятии решений.

"Следует также добавить, что премьер-министру Кришьянису Кариньшу удалось укрепить единство Кабинета министров, что в результате окупилось доверием к правительству", — сказал Тирен.

В то же время и правительство доверяет обществу, и это означает, что между лицами, принимающими решения, и гражданами сложилось взаимное доверие. Подход правительства Кариньша таков, что решения принимаются на основе экспертных мнений и статистики.

"Хотя это очень деликатный подход, в случае с Латвией он сработал", — сказал представитель ВОЗ.

Поэтому теперь, принимая решение, например, о работе учебных заведений, правительству не нужно тратить время на достижение единогласия или убеждение населения.

"В условиях пандемии принятие решений является наиболее важным аспектом. Важна разница даже в несколько дней. Правительство, обладающее этими тремя факторами, может принимать каждое решение примерно в три раза быстрее", — сказал Тирен.

Учитывая это, Латвии удалось снизить количество заражений почти вдвое по сравнению со странами с аналогичными условиями.

"И это не удача, а своевременное принятие решений", — подчеркнул он.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Кабинет министров Кришьянис Кариньш Латвия Правительство
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