Эксперт: вторжение России в Украину обострило межэтнические отношения в Латвии

Вторжение России в Украину обострило межэтнические отношения в Латвии. Об этом заявил в интервью Latvijas Radio научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

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Он пояснил, что до войны межэтнические отношения в Латвии можно было охарактеризовать на уровне умеренно мирного сосуществования. По его мнению, этот баланс все еще сохраняется, но вторжение России

усугубило ситуацию, и заставило людей относиться к происходящему с тревогой и подозрением.

В целом во всех этнических сообществах есть понимание происходящего, хотя подготовлены и провокаторы, пытающиеся получить в данной ситуации какую-то выгоду, пояснил Капранс.

Он также подчеркнул, что общество относительно сплочено с точки зрения приема беженцев. По его словам, около трех четвертей населения поддерживают прием беженцев.

Однако эксперт считает, что размещение беженцев из Украины, например, в Даугавпилсе, где большая часть населения считает, что Россия собирается освободить Украину от выдуманных фашистов, может привести к идеологическим конфликтам и даже более острым столкновениям.