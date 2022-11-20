Эксперты: Как не подвергать опасности себя и диких животных на природе и в городе

Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором водитель по лесной дороге гонится за молодым медведем. Это лишь один из примеров, с которыми ежедневно сталкиваются защитники природы. Они пришли к выводу, что необдуманные действия людей основаны на недостатке знаний.

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Департамент Охраны природы начал кампанию "Neizdzēs dzīvību!" ("Не лишай жизни!"). Цель акции - осведомить население Латвии о том, что дикие животные страдают из-за действий людей. И при этом звери не угрожают обществу, населенным пунктам и общественной инфраструктуре.

Эксперты напоминают о пяти основных рекомендациях, которые должен знать и соблюдать каждый при встрече с дикими животными на природе или в городе.

1. Не трогай!

Людей интересуют дикие животные и их детеныши. Согласно исследованию общественного мнения, проведенному Департаментом Охраны природы и SKDS, 44% опрошенного населения Латвии сталкивалась с дикими животными

Диких животных можно встретить во многих местах, от лесов, лугов и полей до городской среды, но при этом следует помнить, что их нельзя тревожить и трогать. Неосторожные действия могут нарушить естественные условия их среды обитания. Особенно это касается детенышей с неокрепшей нервной системой.

Когда человек пытается поймать, погладить или подержать детеныша дикого животного, у того это вызывает большой стресс, что может привести к остановки сердца и смерти.

Часто кажущийся брошенным детеныш на самом деле находится под присмотром родителей, находящихся в безопасном месте. Взяв его домой, мы крадем его и у родителей, и у дикой природы. Детеныш нуждается в особой пище и уходе, которые люди не могут обеспечить.

Неправильный уход меняет поведение диких животных и ставит под угрозу их способность к выживанию. Детеныши, которых люди берут домой, часто умирают или вырастают не приспособленными к жизни в дикой природе, потому что уже не умеют обходиться без помощи человека.

2. Избегайте встречи!

В основном люди боятся хищных и крупных животных, таких как медведи, волки, лоси и кабаны. К счастью, этих диких обитателей леса в Латвии встречаюм довольно редко - они не задерживаются в населенных пунктах и ​​избегают присутствия человека.

Но если крупный дикий зверь или хищник попадает в городскую среду, то выглядит сбитым с толку и угрожает себе или окружающим его людям. В таких случаях следует звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112. И тогда специалисты помогут животному вернуться в его естественную среду.

У диких животных хорошо развиты органы чувств, поэтому они могут годами оставаться на определенной территории, незамеченные и не потревоженные человеком. Во избежание встречи с дикими животными в лесу или в других местах их обитания, человеку во время похода желательно разговаривать в компании, напевать или издавать негромкие звуки. Такие звуки посылают зверю четкий сигнал "бежать", чтобы избежать встречи с человеком.

3. Не оставляйте продукты питания на природе!

Диким животным, как и людям, нравится питаться уже готовой пищей, а не добывать ее самому. Поэтому важно следить за тем, чтобы продукты и их упаковка, которые вы берете с собой, не были оставлены на природе.

Остатки продуктов и упаковку нельзя выбрасывать во время похода, их не рекомендуется оставлять также в мусорных баках без крышек на природных тропах. В противном случае дикие животные привыкают к легкодоступной пище, начинают регулярно задерживаться возле дорожек, тем самым доставляя неудобства посетителям благоустроенной территории и удобряя ее отходами. Кроме того, это будет стимулом для диких животных повторно посетить местность в поисках корма и с навязчивым интересом к людям. Тогда как человек может не знать о намерении диких животных полакомиться чем-либо, а будет думать, что они представляют угрозу.

4. Берегите питомцев!

Когда вы видите в городе ежа, зайца или белку, нет оснований полагать, что они потерялись, нуждаются в помощи или их нужно прогнать. Городская среда удобна для них, но полна опасностей — шум машин, канализационные колодцы и т.д.

У диких животных в городе много разных врагов, в их числе и домашние питомцы: собаки и кошки, движимые инстинктом, могут атаковать и покусать непрошенных гостей.

Поэтому в городской среде, и особенно за ее пределами, хозяин должен следить, чтобы его домашний любимец всегда был на поводке и в поле зрения и не причинил вред диким животным.

5. Не лишайте жизни!

Когда человек сталкивается со взрослым диким животным или его детенышем, которые нуждаются в помощи, возникает много вопросов. Для консультации следует обратиться к специалистам Департамента охраны природы по телефону 27313200.

"Не принимайте неверного решения. Не лишайте животное жизни. В большинстве случаев помощь ему вообще не нужна и его следует оставить в покое", - советуют эксперты.

Кампания "Не лишайте жизни!" финансируется Латвийским фондом охраны окружающей среды. Дополнительная информация - на сайте neidzesdzivibu.lv.