Эксперты: клещи продолжают атаковать, сумма страховых возмещений растет

Согласно статистике AAS BALTA, с каждым годом растет сумма возмещения, выплачиваемого за заболевания, вызванные укусами клещей. Страховщик напоминает: клещи встречаются как в латвийских лесах, так и в других странах мира. Отправляясь на природу или путешествуя, важно соблюдать меры предосторожности и своевременно делать прививки от клещевого энцефалита, а также позаботиться о безопасности своих питомцев.

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"Хотя июнь и июль в 2021 году были очень жаркими, что несколько замедлило динамику заболеваемости в целом, число случаев клещевого энцефалита в стране вновь увеличилось по сравнению с 2020 годом, вернувшись к уровню 2019 года. Это указывает на то, что люди все еще не используют возможности вакцинации. Клещевой энцефалит — опасное заболевание, которое может иметь очень тяжелые последствия, но каждый способен защитить себя от болезни с помощью вакцинации.

К сожалению, вакцина не защищает от болезни Лайма или клещевого боррелиоза. Рост интенсивности заболевания показывает также статистика BALTA — количество поданных и оплаченных возмещений растет с каждым годом", — рассказала руководитель по продуктам для физических лиц и подписанию рисков BALTA Людмила Щеголева.

В прошлом году в виде возмещений за вызванные клещами заболевания BALTA выплатила более 45 000 евро, и у этих расходов есть тенденция ежегодно увеличиваться как минимум на 5 000 евро. Заболеваемость в целом тоже не сильно снижается — в один год она может несколько снизиться, а в следующем снова возрасти.

Страховщик постоянно выплачивает около 100 возмещений по случаям болезни Лайма в период активности клещей — с мая по сентябрь. Однако соблюдать осторожность необходимо в течение всего года: по данным страховщиков и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), первые случаи клещевого энцефалита и болезни Лайма были зарегистрированы уже в январе и феврале этого года.

В Латвии насчитывается несколько тысяч видов клещей, три из которых представляют опасность для человека — собачий клещ, таежный клещ и орнаментальный луговой клещ, являющиеся переносчиками возбудителей различных заболеваний. Наиболее распространенными заболеваниями являются клещевой энцефалит и болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Однако о клещах не стоит забывать и тем путешественникам, которые в качестве пункта назначения выбирают более далекие маршруты за пределами Латвии.

С началом сезона активных путешествий страховщики напоминают: клещи встречаются не только в латвийских лесах, но и практически везде в мире — они очень распространены на американском континенте, в европейских странах (например, в Греции, Италии, Испании, Португалии и т.д.), а также на большей части Азии, поэтому при путешествии следует помнить об осторожности и надлежащей страховке.

Кроме того, клещи, встречающиеся на других континентах, являются также переносчиками таких вирусов, инфекций и паразитов, которые не тестируются в Латвии, поэтому к своему здоровью следует относиться с двойной осторожностью.