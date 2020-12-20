Эксперты: на готовность терпеть ограничения повлияет страх и голод

Жители Латвии, видя скорость распространения Covid-19, скорее готовы потерпеть новую порцию ограничений. Впрочем, эта готовность может напрямую зависеть от финансовой поддержки со стороны государства, считают участники передачи "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4, пишет rus.lsm.lv.
"Власть в какой-то степени усвоила урок. Мы видим стремление разъяснить решения, готовность признать, что где-то они перестарались", — говорит политолог Юрис Розенвалдс.
В то же время, считает он, ситуация заставляет людей проявлять определенную солидарность, и сейчас поддержка снизу нужна самому правительству, "потому что они не волшебники, они только учатся, и мы все учимся, и тут солидарность общества очень важна".
Обозреватель телеканала Rīga TV 24 Анита Даукште полагает, что сравнительно спокойная реакция латвийцев на новые ограничения обусловлена еще и тем, что люди в основном все-таки видят "ковидную" статистику, которая портится с огромной скоростью, и уже не воспринимают коронавирус как какую-то мифическую угрозу.
Но локдауны эффективны, если народ доверяет политикам, если есть достаточно ресурсов полиции и армии для контроля ограничений. И еще очень важный фактор — достаточная финансовая поддержка со стороны правительства. И вот с последним пунктом возможны проблемы. По статистике Службы госдоходов, размер пособия по простою за ноябрь у подавляющего большинства получателей (у 85% из нескольких тысяч "поставленных на паузу" работников и самозанятых) составил всего 430 евро.
"Это шокирующая цифра. Это значит то, что фактически в Латвии можно выдержать эти три недели ограничений, ну, может, месяц. Но ясно, что долгий локдаун в Латвии невозможен. Люди просто не выдержат", — комментирует Даукште.
Она подчеркнула: можно сколько угодно призывать людей к ответственному поведению, но людям надо содержать себя и свои семьи.
С ней согласен Юрис Розенвалдс: "Если не будет достаточной поддержки со стороны правительства (тем более, что Европейский Союз, на который всегда ссылаются при формировании бюджета, прямо сказал: тратьте, если нужно, у нас форс-мажор), то люди в какой-то момент могут просто выйти на улицу. И если их будет много, куда их загонишь?".