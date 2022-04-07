Эксперты: обсуждать использование четвертой дозы Pfizer или Moderna для всех пока преждевременно
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пока преждевременно обсуждать, будет ли необходима всему населению четвертая (вторая бустерная) доза мРНК-вакцин от Covid-19 (Pfizer или Moderna), заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕАЛС) и Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Однако после оценки данных о повышенном риске тяжелого течения Covid-19 в возрастной группе старше 80 лет учреждения признают, что четвертая (вторая бустерная) доза может вводиться людям старше 80 лет. Об этом сообщила специалист Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Танита Тамме-Звейниеце.

Как отмечают ЕАЛС и ЕЦПКЗ, в настоящее время нет четких доказательств того, что защита, обеспечиваемая вакцинами против тяжелого течения заболевания, значительно снижается у взрослых с нормальной иммунной функцией в возрасте от 60 до 79 лет, поэтому нет и показаний для немедленного введения четвертой дозы. Компетентные органы продолжат отслеживать данные, чтобы определить, существует ли повышенный риск серьезного заболевания среди вакцинированных.

Если текущая эпидемиологическая ситуация изменится, может быть рассмотрена возможность введения четвертой дозы и в этой возрастной группе.

Для взрослых с нормальной иммунной функцией в возрасте до 60 лет также нет явных доказательств необходимости дополнительной защиты, обеспечиваемой четвертой дозой. В ГАЛ напоминают, что вакцинация против Covid-19 остается наиболее эффективным способом предотвращения серьезного течения заболевания.

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