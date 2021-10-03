Эксперты объяснили, почему ковидную статистику Израиля и Швеции сравнивают неправильно

Противники вакцинации и коронавирусных ограничений приводят в пример статистику Израиля, где много привитых и много заболевших, и статистику Швеции, где заболеваемость идет на спад, а ограничительные меры все время были незначительными. Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков и руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска объяснили журналистам de facto, почему сравнивать эти данные некорректно.

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Более 3000 человек поделились в Facebook графиком, где видно, что заболеваемость в Израиле растет, а в Швеции падает, притом что Израиль — лидер по принудительной вакцинации и ограничениям, а в Швеции подход прямо противоположный. Завадска подчеркивает, что это манипуляция: нельзя сравнивать данные за такой небольшой промежуток времени. Если сравнить ситуацию за все время пандемии, то видно, что ситуация в Швеции была гораздо хуже.

Кроме того, неверно называть Израиль лидером по вакцинации. Это было верно весной, когда люди активно прививались, но теперь процесс увяз и привитых в стране примерно 64%. В Швеции люди активно прививались летом, и теперь Швеция обгоняет Израиль. По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, 83,6% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 76,5% привиты полностью.

"Мы можем сравнивать одинаковые вещи или хотя бы максимально приближенные. Но мы не можем сравнивать капусту с картошкой", — подчеркивает она.

Заболеваемость в Израиле действительно росла до середины сентября, и одной из причин, по мнению Завадски, может быть консерватизм религиозных общин и отдельных регионов, которые сейчас как раз болеют больше всего. Завадска обращает внимание и на то, что большая часть людей, которая госпитализирована с коронавирусом в Израиле, не была бы госпитализирована в США и в Европе, и в том числе в Латвии.

График с заболеваемостью в Швеции и Израиле поделилась в Facebook бывшая пресс-секретарь Госконтроля Лига Крапане, которая ушла с должности после конфликта с начальством насчет подписанного ею письма, подвергающего сомнению вакцинацию и тесты на коронавирус. Сейчас она присоединилась к новой политической силе Айнара Шлесерса. Среди поделившихся была и советница министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Сандра Сондоре, которая сказала журналистам, что ее цель была вызвать дискуссию.

Юрий Перевощиков подчеркнул, что мало сравнивать ограничения, важно понимать, насколько они соблюдаются. "Например, у нас определено, что в общественном транспорте и помещениях нужно носить маски. На бумаге все понятно, так красиво написано и вроде как должно работать. А в реальной жизни происходит не так. А есть государства, где это только рекомендация, но люди ее выполняют", — считает Перевощиков.