Эксперты: послабления для вакцинированных не являются дискриминацией остальных
Foto: LETA

Послабления Сovid-ограничений для вакцинированных людей не считаются дискриминацией тех, кто по тем или иным причинам не привился. В этом единодушны эксперт по конституционному праву, омбудсмен и специалист по медицинской этике, сообщает rus.LSM.lv. С так называемыми льготами происходит медленное возвращение к привычной жизни вакцинированных жителей, и это не их привилегия. При этом право каждого человека не болеть и не умирать от вируса, против которого уже придумана вакцина, превалирует над правом не прививаться.

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В юридическом понимании дискриминация предусматривает различное отношение к людям из-за возраста, пола, национальности или расы. "В любом случае отмена таких ограничений не может быть неконтролируемой государством. Надо смотреть, есть ли у не привитых альтернатива, чтобы, например, заниматься спортом в помещениях. К слову, тест на Covid-19. Если кто-то хочет каждый день делать тест, хорошо, это его выбор", — считает Пастарс.

Однако ограничения не должны быть несоразмерными. Например, нельзя запретить не вакцинированному человеку идти к врачу. Но и не стоит забывать, что на чаше весов — здоровье других людей. "С этим не вакцинированным надо считаться! В те моменты, когда эти лица могут угрожать безопасности и здоровью общества, у них могут быть дополнительные ограничения", — добавил эксперт.

Омбудсмен Юрис Янсонс отметил, что в данном случае правильнее говорить о сокращении ограничений. Он считает, что требование работодателя вакцинировать трудящегося в тех сферах, где подразумевается тесный контакт с клиентом — обосновано. Ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета, эксперт по медицинской этике Сигне Межинска полагает, что если есть научное обоснование тому, что вакцинированные меньше угрожают окружающим, дополнительные свободы для привитых объективны и дискриминации других в этом нет.

В то же время никто из жителей Латвии не должен быть вакцинирован в принудительном порядке. Также запрещается отказывать в работе не привитому человеку, отмечает rus.LSM.lv.

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