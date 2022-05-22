Эксперты: сейчас "невыгодное" время для пенсионных накоплений

Для тех, кто копит пенсию с помощью фондов, сейчас не лучшее время: вложения не увеличивают капитал, пункты, касающиеся прибыли, по-прежнему в минусе. Это признают финансовые аналитики, которые, однако, призывают не спешить со снятием средств. Лучше подождать, потому что все кризисы заканчиваются — и вложения однажды принесут прибыль, сообщает Rus.LSM со ссылкой на LTV.

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"Одна из самых распространенных ошибок — когда на фоне инфляции и падения цен на акции люди забирают свои вложения в акции, или в этом случае — на 3-м пенсионном уровне. Я бы не советовала это делать. Я советовала бы подождать", — добавила Инна Штейнбука, глава Совета по фискальной дисциплине.

В данный момент финансовые рынки и в Европе, и в США очень нестабильны. За финансовым кризисом 2008-2009 гг последовало восстановление. Два года назад — резкое падение из-за пандемии. Потом резкий скачок. Но сейчас на ситуацию давят начатая Россией война, рост инфляции и новая вспышка Covid-19 в Китае. При этом центральные банки различных стран не могут позволит себе так щедро, как раньше, поддерживать экономику. Это все влияет на размер накопленных пенсий.

"В принципе, самая большая проблема может возникнуть у людей, которым сейчас надо принять решение о выходе на пенсию", — признает экономист Банка Латвии Эрланд Кронгорнс.

В банке поясняют, что по всем планам пенсионных вложений сейчас падение, в том числе и по "консервативным" — их в основном выбирают те, у кого пенсия скоро. Больше всего — 11,49% — потеряла CBL группы Citadele. Меньше всего — но все же значительно, 7,36% — Invalda INVL.

Поэтому совет Банка Латвии — подождать, пока результаты улучшатся, и только потом зафиксировать объем накопленной пенсии.

"Конечно, это не значит, что люди всегда в правильное время успешно попадут. Но, если у нас это падение только что было, возможно, можно немного подождать, каких 3-4 года, может быть, результаты будут лучше", — указал Кронгорнс.

Уход на пенсию также стоит оценить без спешки. "Единственное, что могу посоветовать — продолжать работать. Это очень индивидуально. Это зависит от здоровья, от общего физического состояния, он предложения работы. Но, в принципе, это единственный способ, как можно сейчас улучшить свою финансовую ситуацию", — признала Штейнбука.

Аналитики советуют тем, кто принимает решение, сперва понять, что получат или потеряют — и только тогда предпринимать шаги, касающиеся накоплений.