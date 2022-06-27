Эксперты: состояние Балтийского моря — самое худшее за последнее столетие
Foto: LETA

Состояние Балтийского моря резко ухудшилось за последнее столетие. Причин для этого много — влияние развития промышленности, а также действия самих людей не только у моря, но и при выборе товаров на полках магазинов. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу Латвийского телевидения (LTV) "Факты об окружающей среде".

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Как пояснил LTV эксперт кампании "Мое море", руководитель Фонда образования в сфере окружающей среды Янис Улме, Балтийское море остается одним из наиболее загруженных, а также наиболее загрязненных морей. Оно сталкивается с такими вызовами, как изменение климата, давление туризма и истощение рыбных ресурсов.

Популяции балтийской трески и европейского угря сокращаются, что порождает ряд других проблем. Например, если численность трески сокращается, некому будет есть мелкую рыбу. В свою очередь, мелкая рыба съедает много зоопланктона — живность, которая питается водорослями. В Балтийском море водорослей слишком много, и это лишь малая часть проблем, которые ухудшают качество водоема.

Главными причинами для ухудшения состояния Балтийского моря является сельскохозяйственная практика, рыболовство, судоходство и промышленное развитие в целом. Однако все эти факторы необходимо рассматривать в контексте, поскольку Балтийское море очень особенное, его биология и географические условия отличают его от других морей.

Руководительница программы Мирового фонда природы "Балтийское моря и пресная вода" Магда Йентгена, Балтийское море похоже на большое озеро, оно соединяется с Северным морем проливом Каттегат, который расположен между Данией и Швецией. По словам Йентгены, водообмен в этом месте очень медленный и из-за величины пролива, он происходит за 30-50 лет, а это очень большой срок.

Существенным аспектом также является эвтрофикация — зарастание моря. Причиной этого являются неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, а также остатки азота и фосфора от сельского хозяйства, попадающие в Балтийское море через реки.

При эвтрофикации размножаются однолетние, быстрорастущие зеленые водоросли.

"За год они очень быстро разрастаются из-за азота и фосфора, а осенью погибают и гниют, создавая бескислородную среду в воде", — пояснила ведущий эксперт Латвийского института гидроэкологии Солвита Страке.

Также на качество моря влияет и судоходство, которое значительно возросло в объемах в 2000-х годах. Однако состояние воды в Балтийском море ухудшается и под воздействием моющих средств, которые выбирают жители: эти жидкости попадают в сточные воды и негативно влияют на среду.

Существенное значение имеют и отходы, которые попадают в море и на побережье.

"Ситуация не радует, поскольку, если цель заключается в том, чтобы не превысит 20 единиц отходов на 100 метров на побережье, в прошлом году на латвийском побережье было в среднем 266 единиц отходов на 100 метров. Из них более 60% были пластиковым мусором", — рассказал Улме в интервью LTV.

Самые грязные пляжи в прошлом году были в Юрмале, Риге, Лиепае, и Энгурском крае, а самые чистые — в Мерсрагсе и Абрагциемсе.

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