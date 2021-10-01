Эксперты: срочно нужны строгие ограничения для борьбы с неконтролируемым распространением Covid-19

За три последних дня существенно увеличилось количество новых случаев Covid-19, регистрируемых ежедневно. Группа экспертов Межотраслевого координационного центра призывает Кабинет министров по возможности в кратчайшие сроки подготовить пакет строгих ограничений распространения Covid-19.

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Как сообщил LETA, заместитель руководителя Межотраслевого координационного центра Владислав Весперис, по мнению экспертов, пакет таких "ковидных" ограничений, нужно принять как можно быстрее, уже на первой неделе октября. Новые правила должны вступить в силу на следующий день после того, как будет зафиксировано определенное число пациентов с Covid-19 в больницах. Это число должно установить Министерство здравоохранения. По мнению экспертов, это число должно быть в пределах 800-1000 пациентов.

В пятницу стало известно, что число "ковидных" пациентов в больницах превысило 500 человек.

Эксперты считают, что увеличение число инфицирований связано с высокой заразностью "дельта"-варианта вируса и большим удельным весом непривитых жителей в обществе. При нынешних тенденциях распространения вируса, через три недели число заражений за неделю превысит 12 000 случаев.

Также группа экспертов указывает на то, что за последние дни недели существенно возросло число госпитализированных пациентов с Covid-19 в больницах. Растет загруженнность коек, включая койки интенсивной терапии, предусмотренные для пациентов с тяжелым течением болезни. Увеличивается количество ежедневных вызовов Неотложной медицинской помощи к "ковидным" больным.

Прогнозируется, что при таком неконтролируемом распространении вируса, число госпитализированных будет расти стремительно. Через три-четыре недели будет превышен верхний порог вместимости больниц, указывают эксперты.

"Это означает не только то, что будет полностью отложено плановое здравоохранение. Но и то, что не будет возможности обеспечить лечение пациентов в острых случаях — как Covid-19, так и других болезней и иных случаев, угрожающих жизни. В краткие сроки от этого не может спасти вакцинация, которая, конечно, очень необходима, но сейчас этого мало", — считает группа экспертов.

Экспертная группа призывает правительство не только принять решение о более строгих ограничениях, но и немедленно проинформировать об этом общество. Информация, считают эксперты, должна прозвучать в эфире общественного телевидения и радио, а также в соцсетях, и на латышском, и на русском языках. Обществу нужно разъяснять суть и необходимость ограничений.

Эксперты призывают сообщество врачей, предпринимателей, гражданское общество и всех, кого заботит конкурентоспособность и рост Латвии, призывать жителей как можно скорее вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких от заражения и тяжелого течения болезни. Привиться надо и для того, чтобы не допустить негативные последствия для системы здравоохранения и экономики. По мнению экспертов, нужно создавать больше мобильных пунктов вакцинации, приезжать в поселки и сельские центры.

"Мы призываем Кабинет министров и Сейм принять необходимое регулирование, чтобы побуждать жителей делать выбор в пользу вакцинации, в том числе, дать всем работодателям возможность обеспечивать эпидемиологически безопасную среду для всех работников и среду получения безопасных услуг для клиентов. Мы просим каждого по возможности воздержаться от контактов с другими людьми, работать удалено, если это возможно, отправляться на публичные мероприятия только тогда, когда в этом действительно есть необходимость", — призывают эксперты.