Эксперты: в кризисные центры все чаще звонят с суицидальными мыслями

В период чрезвычайного положения в кризисные центры поступает на 28% больше звонков с суицидальными мыслями, заявила в четверг на видеоконференции Латвийского союза самоуправлений председатель правления организации Skalbes Зане Авотиня.

Она сказала, что на кризисный телефон Skalbes поступает все больше звонков от людей, которые видят самоубийство единственным решением в период кризиса Covid-19. Однако, по словам Авотини, это только мысли, которые еще не опасны. Опасны действия.

Она сообщила, что количество звонков за последние месяцы увеличилось на 36%. На 15% больше стало звонящих, которые сообщают о всякого рода насилии. На 30% возросло количество звонков с беспокойством о собственном душевном здоровье и душевном состоянии близких

Удвоилось количество звонков о рабочих и финансовых проблемах. На 18% чаще звонящие рассказывают об алкогольной зависимости. Как правило, звонят родственники алкоголиков. По словам руководителя Skalbes, в три раза больше стало звонков о физическом насилии.

Аналогичные данные представила представитель кризисного центра Marta Ирина Мазурик. С апреля количество звонков в кризисный центр выросло, и случаи, о которых рассказывают люди, стали "более брутальными".

Как сообщалось, в период чрезвычайного положения в Латвии на 37% выросло количество вызовов полиции на семейные конфликты.