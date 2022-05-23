Эксперты: в Латвии нет необходимости в вакцинации от вируса оспы обезьян

Вирус оспы обезьян имеет низкую распространенность и легкое течение заболевания, поэтому нет необходимости проводить массовую вакцинацию против него в Латвии, заявили эксперты в области здравоохранения на организованной сегодня Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) конференции о ситуации в Европе и мире в связи с вирусом оспы обезьян.

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По словам директора департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрия Перевощикова, болезнь была обнаружена в Европе еще в 1958 году, но в настоящее время она выявлена одновременно в нескольких странах, причем у людей, не посещавших Африку.

Перевощиков подчеркнул, что болезнь медленно распространяется в обществе и не так заразна, как, например, Covid-19. Чтобы заразиться оспой обезьян, требуется довольно тесный контакт с инфицированным человеком, например, через кожу.

Он указал, что вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но, в отличие от коронавируса, для заражения требуется более длительный контакт. Также возможно заражение в пределах метра от инфицированного при разговоре лицом к лицу и через личные зараженные предметы, такие как постельное белье.

Перевощиков указал, что риск заражения оспой имеется у людей с пониженным иммунитетом, беременных женщин и маленьких детей. Наиболее распространенными симптомами являются сильные головные боли, повышение температуры тела выше 38 градусов, сильная боль в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов и сильная усталость. Перевощиков сообщил, что с первого по третий день у больных появляются высыпания на коже, сначала в виде пятен, которые потом превращаются в волдыри, впоследствии оставляющие корки.

"После того, как корки сошли с кожи, человек не может заразить других людей, но при своевременном выявлении симптомов следует сообщить об этом семейному врачу. Важно изолироваться и не контактировать с другими людьми. Болезнь легкая, но нужно соблюдать осторожность", - сказал Перевощиков.

Главный специалист отделения инфекционных болезней Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна сообщила, что в предыдущие периоды эпидемии оспы обезьян чаще заражались подростки, которым свойственно более тесно и интенсивно контактировать друг с другом.

В настоящее время ЦПКЗ следит за развитием ситуации. В Латвии до сих пор не зарегистрировано случаев оспы обезьян, так же, как и в соседних странах.

Перевощиков указал, что в Латвии против оспы привиты те, кто родился до 1980 года, поскольку из-за минимального распространения вируса в мире не было необходимости в продолжении вакцинации, и ее прекратили. Ни он, ни Виксна не считают, что в данный момент следовало бы возобновить вакцинацию в Латвии.

Представитель Государственного агентства лекарственных средств Инета Попена заявила, что не существует специальной вакцины против оспы обезьян, но разработана общая вакцина против оспы, которая также защищает от оспы обезьян.