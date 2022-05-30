Эксперты: в следующем сезоне счета за отопление могут вырасти в два раза

В следующем отопительном сезоне счета жителей будут по крайней мере в два раза больше. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал создать систему целевых пособий для тех латвийцев, для которых высокие счета за отопление могут стать неподъемной ношей. Эксперты считают, что осень и зима для большей части жителей Латвии будут тяжелыми, сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Как отметил заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс, в самоуправлениях, где совершен переход с газа на биомассу, повышение тарифов на отопление будет небольшим. В муниципалитетах, где для отопления используется газ, счета вырастут достаточно сильно.

Согласно прогнозам на ближайшие месяцы, не ожидается, что цена на газ резко снизится. До следующего отопительного сезона осталось четыре месяца. В рамках созданной Минэкономики программы заявлено 70 проектов от тепловых компаний, которые будут переведут отопление с газа на биомассу. Шайцанс указал, что жители также могут предпринимать меры для уменьшения счетов за коммунальные услуги. Например, можно снизить температуру воды, а обладатели радиаторов с индивидуальными узлами учета могут уменьшить потребление тепла.

Простое изменение привычек не уменьшит счета за отопление до нормы. Людям придется оценить свои затраты и приоритеты, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги. Представитель Минэкономики подчеркнул, что для некоторых жителей покрытие счетов станет проблемой.

Как сообщил председатель правления Rīgas siltums Нормундс Талцис, если осенью тариф на тепло будет вдвое выше, за отопление однокомнатной квартиры придется платить 140 евро. Утеплить многоквартирный дом за несколько месяцев невозможно, но жителям доступны различные методы снижения счетов. Например, если в каждой квартире установить терморегулятор, а у радиатора расположить аллокатор, потребление тепловой энергии в здании можно сократить на 20%. Также жители могут проголосовать за то, чтобы средняя температура в квартирах была снижена. Запросить это можно у управдома.

По словам Талциса, каждый градус составляет 5% от потребления. Он подчеркнул, что нельзя регулировать температуру открытыми окнами, следует обратиться к управляющей домом компании. Окно можно открыть широко только в том случае, если радиатор накрыт одеялом или другим предметом. После проветривания окно необходимо закрыть. Талцис также подчеркнул, что при наличии регулятора, необходимо его закрыть и открыть окно на 10 минут. Это будет гораздо эффективнее, чем целый день держать окно слегка приоткрытым.

Говоря о должниках, председатель правления Rīgas siltums указал, что в Риге за предыдущий отопительный сезон скопилось около 10 миллионов евро в долгах.

"Если на улице три дня подряд будет +8 градусов, мы отопление подключим, независимо от размера долга. Но, если дом отключили от отопления из-за долгов, которые не были покрыты в течение лета, мы можем подключить его к теплу только тогда, когда на улице будет около нуля градусов", — подчеркнул Талцис.

Сениоры, люди с инвалидностью, семьи с детьми и одинокие родители будут теми, для кого увеличение счетов за отопление станет тяжелым бременем, заявил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс. Он подчеркнул, что в случае необходимости жители могут обратиться за социальной помощью в самоуправление.

Председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс подтвердил, что те, у кого после уплаты коммунальных счетов и аренды на руках остается меньше гарантированного минимального дохода, могут претендовать на жилищное пособие.

В свою очередь, Кариньш поручил нескольким министерствам до середины июня подать предложение о всеобъемлющей системе целевых пособий. Министр благосостояния Гатис Эглитис указал, что поддержка будет предусмотрена только для жителей с определенным уровнем доходов.