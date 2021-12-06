Экспрессы по маршруту Рига-Резекне будут курсировать ежедневно
Foto: LETA

С 12 декабря экспресс-поезда по маршруту Рига-Резекне будут курсировать ежедневно, а отдельные рейсы Рига-Краслава будут продлены до Индры, сообщили представители Автотранспортной дирекции.

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Расширяя возможности транспортного сообщения для жителей Резекне и окрестностей города, поезд, который до сих пор курсировал по маршруту Рига-Резекне только по субботам и воскресеньям, будет отправляться из Риги каждый день в 12:01 и из Резекне - в 15:16. Поезд останавливается на станциях "Огре", "Айзкраукле", "Плявиняс", "Крустпилс", "Виляны" и "Резекне 2". Время в пути из Риги - 2 часа 45 минут, а из Резекне - 2 часа 44 минуты.

Чтобы жителям было удобнее и быстрее добраться до Индры и из Индры до Риги, поезд Рига-Краслава, который по четвергам и пятницам отправляется из Ригив 16:31, теперь будет следовать до Индры. Время прибытия в Индру - 20:10. Утренний поезд из Индры по пятницам и субботам будет отправляться в 5:23, в Ригу прибудет в 9:00 (отправление из Краславы в 5:47).

По пути следования в Индру поезд будет останавливаться на станциях "Огре", "Айзкраукле", "Плявиняс", "Крустпилс", "Ливани", "Даугавпилс", "Краслава" и "Индра". Стоимость билета на проезд из Риги в Индру и обратно составляет 9,45 евро.

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LETA

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LETA
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