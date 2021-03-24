Экзаменов для девятых классов не будет, но девятиклассники должны написать диагностирующие работы по латышскому и по математике, а также, по выбору школы, по иностранному языку, языку нацменьшинств, историю Латвии или природоведению, постановил Кабмин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Учеба у девятых классов закончится 31 мая, а учебный год — 11 июня. Обязательная диагностирующая работа по латышскому языку пойдет 27 апреля (в том числе для школ нацменьшинств), по математике — 29 апреля, по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или русскому) — 13 апреля, по природоведению (физика, химия, география и биология) — 20 апреля, по родному языку (русский, польский) — 22 апреля.

Девятиклассники из школ нацменьшинств, которые выберут сдавать экзамен по латышскому языку, будут сдавать 19 мая письменную и устную часть, а 20 мая — устную часть. Те их них, кто не смог сдать экзамен по уважительной причине, смогут это сделать 7 июня.

Диагностирующие работы будут проходить очно или удаленно в зависимости от эпидемиологической обстановки.