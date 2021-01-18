Экзамены для средних школ будут проводиться по примеру прошлого года

Сейчас каждый ученик и каждый учитель имеют возможность воспользоваться вспомогательными материалами, чтобы позволить школьникам самостоятельно готовиться к госэкзаменам, поэтому в 2020/2021 учебном году экзаменация среднего образования будет происходить по образцу прошлого года, сообщил Центр содержания образования.

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При этом отмечается, что уже ведется подготовка к экзаменам, которые будут проведены в конце учебного года. В итоге будет учитываться также эпидемиологическая ситуация в стране на момент их проведения, поэтому некоторые детали плана могут быть скорректированы.

Если с 25 января удастся вернуть 12-е классы на очное обучение, то их ждут три обязательных экзамена: латышский язык, математика, иностранный язык. Экзамены по иностранным языкам перенесены на 11-14 мая. Если для поступления в высшее учебное заведение необходимо, учащийся сдает централизованный экзамен по другому предмету (физика, химия, биология, история).

Если во время сдачи экзаменов будет в стране будет объявлена чрезвычайная ситуация или не будет возможности сдавать экзамены очно, то: