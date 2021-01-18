Экзамены для средних школ будут проводиться по примеру прошлого года
Foto: LETA

Сейчас каждый ученик и каждый учитель имеют возможность воспользоваться вспомогательными материалами, чтобы позволить школьникам самостоятельно готовиться к госэкзаменам, поэтому в 2020/2021 учебном году экзаменация среднего образования будет происходить по образцу прошлого года, сообщил Центр содержания образования.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При этом отмечается, что уже ведется подготовка к экзаменам, которые будут проведены в конце учебного года. В итоге будет учитываться также эпидемиологическая ситуация в стране на момент их проведения, поэтому некоторые детали плана могут быть скорректированы.

Если с 25 января удастся вернуть 12-е классы на очное обучение, то их ждут три обязательных экзамена: латышский язык, математика, иностранный язык. Экзамены по иностранным языкам перенесены на 11-14 мая. Если для поступления в высшее учебное заведение необходимо, учащийся сдает централизованный экзамен по другому предмету (физика, химия, биология, история).

Если во время сдачи экзаменов будет в стране будет объявлена чрезвычайная ситуация или не будет возможности сдавать экзамены очно, то:

  • экзамены самое позднее будут происходить в июне, дополнительные сроки — в июле.
  • в средней школе экзамены отменяют, учебный год завершают с годовой оценкой; высшие учебные заведения проводят свои вступительные экзамены и корректируют условия поступления.
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Образование
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы