Экзамены по латышскому для желающих сохранить ВНЖ граждан РФ начнутся в феврале

Процесс проверки знания госязыка для постоянно живущих в Латвии граждан России и Беларуси начнется в феврале, сообщила агентству LETA представитель Государственного центра содержания образования.

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Центр содержания образования подчеркивает, что возможность сдать экзамен будет у всех желающих, никому не будет отказано. Пока что идет работа над подготовкой, в том числе апробация электронного экзамена.

До 9 января нужно получить подтверждения от министерств и социальных партнеров, и тогда окончательные поправки к правилам экзамена направят на одобрение в Госканцелярию. Планируется, что потоки сдающих будут разделены так, чтобы все, кому это необходимо, получили возможность полноценно сдать экзамен.

24 сентября вступили в силу изменения к Закону об иммиграции. Они предусматривают, что постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, которые получили гражданство России, превращается во временный со сроком годности до 1 сентября 2023 года. Если они хотят снова получить постоянный вид на жительство, то до этой даты нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции документы, подтверждающие владение государственным языком хотя бы на уровень А2. Ранее выданные документы о владении языком также принимаются, если они были выданы после 1 февраля 2001 года. Изменения коснутся примерно 21 000 человек.