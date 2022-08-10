Электронные услуги VSAA теперь обобщены в одном месте

С сегодняшнего дня на портале госуправления Latvija.lv появится новая электронная услуга Госагентства социального страхования (VSAA), где собраны все доступные на этом портале электронные услуги агентства. Это сделано с целью облегчить поиск информации для пользователей.

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До сих пор на портале Latvija.lv были доступны 12 электронных справок VSAA и отдельная услуга "э-заявка на услуги VSAA", где предлагается заполнить и подать 33 разных заявки. Сейчас все они объединены.

"Рождение ребенка, потеря работы, болезнь - это те жизненные ситуации, когда полагается государственное пособие и очень важно, получить его быстро и удобно. С такой целью мы создали новую э-услугу. Надеемся, что предложенное решение не только будет мотивировать получать услуги VSAA в интернете, но и повысит информированность и умение жителей планировать свои финансы", - пояснила директор VSAA Инесе Шмитиня.

Одно из самых больших преимуществ новой э-услуги - возможность в упрощенном виде получить информацию о накопленном капитале на 1-м и 2-м пенсионных уровнях, а также самостоятельно посчитать примерный размер своей будущей пенсии. Информация о пенсии структурирована, учитывая различные интересы и потребности разных возрастных групп. Также новая услуга позволяет убедиться в том, добросовестно ли работодатель платит социальный налог, подать заявку на пенсию и пособие, а также ознакомиться с историей выплат.