Электроподача в Зиепниеккалнсе возобновлена

Во вторник вечером в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс сразу несколько многоэтажных домов остались без электричества, сообщили на предприятии Sadales tīkls. Около 21.00 электроподача была возобновлена.
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Незапланированное отключение было зафиксировано на 12 объектах. Без электричества остались 1618 человек на улицах Биксту, Беверинас, Бриньгю, Каплавас, Берзлапу, Серенес, Ислицес, а также на Виенибас гатве.
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