Елгава: суд принял решение в пользу предоставления убежища в Латвии стороннику Навального

В начале января Административный суд в Елгаве вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) обязало государство предоставить убежище в Латвии стороннику оппозиционера Алексея Навального из России, свидетельствует общедоступное решение суда.

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Мужчина въехал в Латвию, пересек латвийско-российскую границу по многократной визе категории "C", выданной Генеральным консульством Латвии. Гражданин России обратился к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Мужчина попросил убежища в Латвии, поскольку опасается преследований в России по политическим мотивам. По словам россиянина, он является категорическим противником войны в Украине, поэтому всеми доступными способами старается сообщать достоверную информацию о военных действиях и преступлениях российской армии. Кроме того, мужчина является активным сторонником оппозиционера Алексея Навального и не прекращал поддерживать этого оппозиционера даже после того, как созданный им фонд был признан экстремистской организацией.

Мужчина неоднократно участвовал в митингах и других видах мирных протестов в Санкт-Петербурге, которые были посвящены поддержке Навального и были против войны в Украине. Он частично является украинцем, за что против него могут быть направлены репрессии. Оказавшись в безопасности, гражданин России сможет более эффективно противостоять политическому режиму Владимира Путина, свидетельствовал проситель убежища.

Как подчеркнул россиянин, он публично высказывает свои мысли на своих страницах в социальных сетях и публикует информацию о войне в Украине, но, находясь в России, он не может этого делать. Также он продолжает поддерживать команду Навального и делиться расследованиями, которые публикуют представители ликвидированного в России Фонда борьбы с коррупцией (теперь функционирует как Anti-Corruption Foundation International — прим.ред.), в социальных сетях. Он также имел возможность финансово поддерживать независимые СМИ и оппозиционное движение.

Мужчина принял решение покинуть свою страну после начала войны России в Украине. Проситель убежища беспокоится о будущем своих детей в России. Детям известны политические взгляды отца и матери и они несколько раз вместе с родителями участвовали в мирных акциях протеста.

PMLP отказало мужчине в предоставлении убежища в Латвии, но он обжаловал это решение в суде. В PMLP утверждали, что мужчина не предоставил информацию о том, что после его отъезда из России сотрудники правоохранительных учреждений угрожали ему или его семье. Это свидетельствует о том, что правоохранительные учреждения РФ не интересуются им как политическим активистом или антигосударственным лицом.

То, что мужчина смог беспрепятственно пересекать границу РФ, отправляясь в зарубежные туристические и рабочие поездки, а также смог получить новый паспорт гражданина РФ, подтверждает, что правоохранительные учреждения не предпринимали действий по ограничению его свободы движения, заключили в PMLP.

Мужчина утверждал в суде, что не только делится информацией в своих социальных сетях, но и сам пишет антивоенные и антиправительственные публикации. По поводу мобилизации, объявленной в России осенью прошлого года, он заявил, что несомненно ей подлежит, так как соответствует прозвучавшим в публичном пространстве критериям.

Во время учебы в университете гражданин РФ изучал предметы военной кафедры, в результате чего ему было присвоено воинское звание лейтенанта. Также у него есть штамп в паспорте о том, что он подлежит призыву на военную службу. Кроме того, у него есть справка, подтверждающая то, что он является резервистом.

Оценив представленные россиянином объяснения, у суда не осталось сомнений в устойчивости его политических взглядов и активном выражении политической позиции на протяжении длительного периода времени. Суд счел обоснованным мнение, высказанное мужчиной, о том, что текущая информация о ситуации в России свидетельствует о постоянно возрастающем объеме политических преследований.

Суд также попросил Службу государственной безопасности (СГБ) предоставить заключение в отношении упомянутого человека. Как сообщили в СГБ, у службы в распоряжении нет информации о том, что мужчина является членом преступной, тоталитарной, террористической, антигосударственной или иной организации, применяющей насильственные методы. Служба не установила, что гражданин России представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку и безопасности.

В результате суд поручил PMLP принять решение о предоставлении статуса беженца в Латвии в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. Решение обжалованию не подлежит.

Вышеупомянутое решение является одним из нескольких за последнее время, когда суд, вопреки PMLP, поручил предоставить убежище российским гражданам в Латвии.

Ранее сообщалось, что Административный районный суд в последний год прошлого года поручил государству предоставить убежище в Латвии гражданке России и ее двум детям.

В свою очередь, в середине прошлого года вопреки решению PMLP суд постановил предоставить убежище бывшему солдату и полицейскому из РФ. Мужчина попросил предоставить ему политическое убежище, поскольку он не согласен с военным вторжением в Украину и боится, что в России может попасть в тюрьму или стать мобилизованным.