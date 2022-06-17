Элксниньш может обжаловать закон о демонтаже советских памятников в Конституционном суде

Даугавпилс не исключает возможности обжаловать в Конституционном суде закон о демонтаже памятников, прославляющих тоталитарные режимы. Дело в том, что государство не предусмотрело средств для самоуправлений на эти цели. Об этом заявил агентству LETA председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш.

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Сейм вчера принял очень непрофессиональный закон — в законе о самоуправлениях указано, что в случае, если государство возлагает на самоуправления обязанность выполнения какой-либо функции, для этого должно быть предусмотрено также финансирование. В данном случае этого не произошло, и таким образом нарушаются 1-я и 101-я статьи Конституции, заявил мэр Даугавпилса.

Статья 1-я Конституции гласит, что Латвия– независимая демократическая республика, а статья 101-я — что каждый гражданин Латвии имеет право в установленном законом порядке участвовать в деятельности государства и самоуправлений, а также служить на государственной службе.

Элксниньш считает, что парламент нарушает автономию самоуправлений.

"В наш бюджет не заложены такие траты, но парламент это совершенно не интересует", — заявил мэр, подчеркнув, что речь идет именно о финансовых ресурсах местных органов власти.

Сейчас самоуправление ожидает от Кабмина список памятников, которые необходимо снести. Самоуправление также самостоятельно проанализирует, какие объекты подпадают под требования закона.

"Я не исключаю, что может быть поднята дискуссия в Конституционном суде, потому что закон спорный в целом", — заявил Элксниньш.

Он считает более целесообразным направить средства "на помощь жителям Даугавпилса, которым предстоит пережить тяжелейший отопительный сезон, а не бросать их в топку безумной избирательной кампании партий правящей коалиции".

Уже сообщалось, что вчера в окончательном чтении Сейм принял закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", которым предусмотрено, что прославляющие тоталитарные режимы объекты подлежат демонтажу до 15 ноября.

Демонтаж станет обязанностью самоуправления, на территории которого расположен объект. Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные необходимые средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.