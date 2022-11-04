Элксниньш: за снос советских памятников Даугавпилс не заплатил ни цента

За снос памятников, прославляющих советский режим, "Даугавпилс не заплатил ни цента", — заявил в пятницу в эфире программы Kāpēc на Delfi TV председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласия"). Согласно закону, половину средств на демонтаж погашает государство, а вторую — самоуправление. Однако самоуправление оспаривает норму о финансировании своей доли в Конституционный суд, сообщил мэр.

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Элксниньш сообщил, что в соответствии с требованиями закона Даугавпилсская городская дума объявила открытый и публичный конкурс на право провести демонтаж памятников, победитель которого также был объявлен публично.

Когда конкурс закончился, Элксниньш обсудил с главой финансового департамента, юристами и другими коллегами и пришел к выводу, что в утвержденном в январе муниципальном бюджете на 2022 год денег на реализацию этой задачи нет.

"Я как председатель думы поставил вопрос о выделении средств депутатам на голосование, что логично — без финансирования невозможно никому платить. Депутаты проголосовали против, и закупка была закрыта безрезультатно, потому что у муниципалитета не было денег в этой сумме — она ​​составляла 57 тысяч евро", — пояснил мэр Даугавпилса.

Принимая внимание ограничения, установленные Конституционным судом и Государственной полицией, последовала закрытая процедура закупки, в рамках которой компания обязалась выполнить эти работы за 40 700 евро, и она прошла успешно.

Элксниньш подчеркнул: самоуправление не будет действовать юридически нигилистически и найдет деньги. В настоящее время предполагается, что 50% денег на выполнение упомянутых требований финансирует государственный бюджет, другую половину — самоуправление Даугавпилса. Однако, прежде чем платить за средства городского бюджета, Даугавпилс дождется решения Конситуционного суда.

На вопрос, получил ли тот, кто снес памятник, деньги, Элксниньш ответил: "На данный момент из бюджета самоуправления не выплачено ни цента".

Мэр Даугавпилса подчеркнул, что Сейм при принятии закона о сносе памятников не коммуницировал с самоуправлениями, нарушив Сатверсме. Законодатели также, по мнению мэра, не углубились достаточно в ситуацию в Даугавпилсе.

Элксниньш утверждал, что значение таких памятников после 24 февраля не изменилось, но никто ни в Даугавпилсе, ни в другом самоуправлении не выяснял мнение жителей о подлежащих демонтажу объектах. По словам Элксниньша, этот вопрос следовало оставить в ведении местной власти, а в ситуации, когда мнение жителей не было выяснено, создался "конституционный кризис в отношениях между законодательной властью и исполнительной властью".

"Вы не можете винить жителей Даугавпилса, я также говорю от их имени, что их основная позиция заключается в том, что содержание, которым сейчас наполняются советские памятники, не является тем содержанием, которое понятно жителям", — сказал Элксниньш.

Полное версию интервью с мэром Даугавпилсом Андреем Элксниньшем можно посмотреть здесь.