Энергетический кризис станет одной из главных тем предвыборной кампании в 14-й, прогнозирует европарламентарий Зиле

Европарламентарий Роберт Зиле подтвердил в интервью газете Diena, что не будет претендовать на должность премьер-министра от Национального объединения на парламентских выборах.

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"Я не буду кандидатом в премьер от партии. В предвыборной кампании я, конечно, буду участвовать, учитывая рейтинги, которые мы замеряли, и мне не стыдно, как и Валдису Домбровскису, помогать своей партии в предвыборных кампаниях", — сказал Зиле.

Он добавил, что у него иные планы — в большей мере связанные с Европарламентом и в целом с вопросами Европейского союза, в которые он много вложил в последние года и это много дает в отношениях с политиками других стран. "В таком формате Латвия и Балтия могу сделать намного больше, чем работает в одиночку", — считает Зиле.

Европарламентарий прогнозирует, что одной из ключевых тем предвыборной кампании станет энергетический кризис.

По словам Зиле, Россия, оказывая давление на другие государства, добилась повышения цен на газ почти в три раза, и это оказало влияние и на электричество, и на теплоснабжение, и на иные сферы. "В связи с этим в следующем году перед правительством будут, конечно, иные вызовы, и ситуации надвигающегося зимой энергетического кризиса нужно уделять почти такое же внимание как и Covid-19", — подчеркнул политик.

Роберт Зиле упомянул, что в Европе, например, в Италии, Испании, Франции уже приняты достаточно серьезные решения, связанные с масштабным повышением цен на газ, оказавшим влияние на рынок электричества. Счета как за теплоснабжение, так и за электричество, конечно, вырастут, и это означает, что недовольство жителей будет большим прогнозирует политик. Зиле упомянул, что министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) уже делает кое-что в этом аспекте для поддержки самых бедных жителей, но этого уже недостаточно. Национальное объединение готовится выступить с новыми предложениями.

На вопрос будет ли в кампаниях правящих партий доминировать запугивающая установка — нельзя допускать, чтобы влияние в 14-м Сейме получили популистские и пророссийские силы — Зиле ответил, что позиция Национального объединения не изменилась. Политическая сила выступает против прихода пророссийских сил к власти. Зиле считает, что происходящее сейчас в Рижской думе — шаг вперед по сравнению с теми временами, когда у власти в столице было "Согласие".

По словам Зиле, новые политические силы — Алдис Гобземс и Айнарс Шлесерс — используют преимущества оппозиционеров, находя простые способы расшевелить электорат. И тогда может возникнуть ситуация, когда при пассивном участии люди, разочаровавшиеся в работе правительства, не придут и не проголосуют за те силы, которые могут повлиять на результат, считает европарламентарий.