Энергообщины. Как рижане могут производить больше электричества, чем потреблять?

К 2050 году Латвии вместе с другими государствами Евросоюза, надо стать климатически нейтральной страной. Это означает, что негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями, должно будет полностью компенсироваться за счет "зеленых" технологий и лесов.

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Казалось бы, что тут такого: сокращаем выбросы углекислого газа от транспорта, снижаем долю ископаемого топлива в народном хозяйстве и высаживаем новые деревья. Однако достижение климатической нейтральности требует комплексных подходов и непривычных действий. Один из способов достижения этих амбициозных целей — энергоэффективные общины. Это не только прогрессивно, но и очень выгодно.

Энергоэффективная община. Что это?



Как определила профессор Андра Блумберга из Рижского Технического университета, энергоэффективная община — это автономная единица, способная производить больше электроэнергии, чем она потребляет в течение года. Например, энергия копится на солнечных панелях и преобразуется в электричество для питания зданий и оборудования. Немногие в курсе, что в Рижском квартале — на пересечении улиц Персес, Кр. Барона, Дзирнаву и А. Чака — уже несколько лет проводится эксперимент, чья цель — выяснить, как создать такое энергоэффективную общину в густонаселенной городской среде. Квартал интересен для исследователей: в нем находятся здания разного назначения, которые могут снабжать друг друга энергией.

В будущем такие общины могут даже начать зарабатывать деньги, продавая избыток электроэнергии другим зданиям в городе. Полученные в ходе эксперимента принципы передовой практики, можно использовать — организовывать энергоэффективные общины в районах, где преобладают блочные дома.

Снижение затрат на электроэнергию — на 60-70%!



Хороший пример организованной гражданами энергообщины — район Хаммарбю Сьостад в Стокгольме. Новый район был построен как один из самых экологически безопасных районов Европы, но когда в 2010 году люди стали туда селиться, оказалось, что энергопотребление зданий — не такое уж низкое. Чтобы повысить энергоэффективность района, жители основали компанию ElectriCity, которая провела энергоаудит зданий и разработала план решения проблемы. В результате затраты на электроэнергию домов этого района снизились на 60-70%. Еще одно преимущество такой общины — возможность организовать совместные закупки, что позволяет, например, приобрести тепловой узел и другое оборудование по более низким оптовым ценам.



Дай мне киловат-час для зарядки машины?



Экономия потребления электроэнергии — лишь одно преимущество энергообщины. Другое: производимую общиной энергию может распределить между домохозяйствами — то, что осталось неизрасходованным у одного, можно передать другому, например, для зарядки электромобиля во дворе или обогрева воды. Вывод из создания энергообщины между улицами Персес и Дзирнаву в том, что тут очень важно взаимное доверие и готовность участников к сотрудничеству. Тогда дать электричества на зарядку машины соседа — не трудно. А позже попросить, использовать лишнюю электроэнергию соседа для освещения двора.

Про то, как лучше всего начинать подобные эксперименты, слушайте новую серию подкаста VEFRESH — "Apkaimes biedrības 2.0". Если кто-то вдохновился идеей создания энергоэффективной общины и хотел бы развивать ее в своем районе, приглашаю подать заявку на хакатон онлайн-идей для города, который пройдет 27 ноября. Проект создан при поддержке Управления образования, культуры и спорта Рижской думы.