Эпидемиолог: бесплатное тестирование на Covid-19 следует расширить
Foto: LETA

Стоит расширить оплаченное государство тестирование на Covid-19, считает Гиртс Бригис, глава кафедры эпидемиологии и общественного здоровья в университете Страдиня. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Он подчеркнул, что сейчас реальное распространение болезни может существенно отличаться от официальной статистики, потому что бесплатные тесты делают только в больницах и беременным. Картина у семейных врачей совсем другая, чем показывает статистика тестирования. По мнению Бригиса, нужно вернуть возможность бесплатно сдавать тесты и для других категорий жителей.

В этом сезоне высокий уровень заболевания различными инфекциями дыхательных путей, в том числе гриппом. Это связано в том числе с тем, что во время пандемии люди избегали социальных контактов и вместе с ними заражения гриппом — что снизило коллективный иммунитет к гриппу.

По мнению Бригиса, людям стоит вспомнить недавнее прошлое и защищать себя от заражения, нося маски, особенно тем, у кого слабая здоровье.

Заболеваемость гриппом растет во всем мире, и пока что сложно сказать, пройден ли уже пик заболеваемости.

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