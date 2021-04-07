Эпидемиолог: количество госпитализированных с Covid-19 не меняется, и это вызывает тревогу

На прошлой неделе количество случаев Covid-19 снизилось на 9,9%, но количество госпитализированных пациентов остается неизменным в течение нескольких недель, что является поводом для беспокойства, заявил на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Он отметил, что ситуация со стационарными больными не так оптимистична, как статистика заболеваемости. "Мы не наблюдаем снижения количества госпитализаций в течение целого месяца. Количество пациентов, госпитализированных с тяжелым течением заболевания, фактически не уменьшается в течение почти двух месяцев", — сказал эпидемиолог.

В настоящее время 73% случаев Covid-19 в Латвии связаны с британским штаммом вируса, и в этом случае заболевание, как правило, протекает тяжелее.

Эпидемиолог также подчеркнул, что увеличилось количество инфицированных в возрастных группах от 20 до 29 лет и старше 80 лет.

За прошедшие сутки госпитализировано 73 больных Covid-19, а общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось с 745 в понедельник до 726 человек во вторник, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Во вторник из больниц выписано 86 человек.

У 638 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 88 — в тяжелой.