Эпидемиолог назвал два возможных сценария Covid-19 в Латвии в декабре
Foto: F64

Ослабление ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сейчас стало бы неразумным поступком, поскольку цель должна заключаться в сокращении распространения вируса к середине декабря, когда люди начнут готовиться к праздникам. Об этом в программе Латвийского телевидения (LTV) "Сегодняшний вопрос" заявили эпидемиолог Никита Троянский.

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По словам эпидемиолога, сейчас нужно добиться, чтобы к Рождеству число заболевших сократилось до 500-600 человек в сутки. Если такой результат будет достигнут, то и в праздники заболевших будет меньше, отметил эксперт.

Троянский упомянул два возможных сценария развития, один из которых предполагает, что количество людей, восприимчивых к вирусу, в значительной степени сократится. В этом случае ожидается сезонная вспышка болезни в зимние месяцы, но большое количество пациентов, поступающих в больницы, увеличиваться не будет.

Если же восприимчивых к вирусу людей осталось относительно много, а, по оценке эксперта, максимум может достигать полумилиона человек, то уровень заболеваемости с середины декабря может стремительно пойти вверх.

Троянский выразил понимание, что всем хочется смягчения ограничений, но предупредил, что смягчение сейчас может дорого обойтись в будущем и привести к еще более строгим ограничениям.

По оценке эксперта, если к середине декабря наметится рост заболеваемости и Рождество будет отмечаться в привычном русле без ограничений, то двумя неделями позже мы получим до 2200 случаев Covid-19 в день.

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Коронавирус пандемия Covid-19
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