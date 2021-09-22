Эпидемиолог Никита Троянский: как привить 65+, кому не нужен бустер и чем опасен "долгий ковид"

Ситуация такая, что отложить вакцинацию на завтра нельзя — сегодня или никогда. Удачная идея для мотивации пенсионеров — отменить для непривитых скидку на общественный транспорт. Лучший аргумент в пользу вакцинации молодежи — ужасы "долгого ковида", которые появляются даже у тех, кто переболел без симптомов. Вакцина не влияет на перспективы деторождения, "ковид" — влияет. У 40-50-летних нет нужды в бустере, у 65+ — есть. В передаче ЛТВ 1:1 эпидемиолог Никита Троянский понятно ответил на главные вопросы о "ковиде".

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Никита Троянский после выпуска из Кембриджа по специальности "эпидемиология" некоторое время проработал в Центре профилактики и контроля заболеваний, а затем в Бюро вакцинации. На лето взял каникулы, так как почувствовал выгорание. Сегодня он снова готов на понятном языке объяснять непонятные многим вопросы о Covid-19.

Вот пересказ ответов Никиты на самые часто задаваемые вопросы.

Сколько еще можно "подождать" с прививкой?

По статистике, категорическое "нет" вакцинации говорят 14 %, а 22% придерживаются позиции "мы вакцинируемся, но позже", "подождем, понаблюдаем".

Если наблюдать за эпидемиологической кривой, то с августа все идет по экспоненте вверх. Через одну-две недели у нас будет тысяча случаев в день, значит, вирус будет везде, а наша мощность тестирования не выявит и половины зараженных. Каждый день мы будем встречаться с людьми, которые дышат дельта-штаммом. Это означает, что ждать уже нечего — вот-вот вы подвергнете опасности себя и близких. Надо уже сегодня решить, да или нет, ведь для начала действия вакцины должно пройти еще две-три недели, а тогда ситуация уже будет очень плохой. Значит, первую дозу надо получить прямо сейчас.

Дети "дельтой" болеют тяжелее?

Нет доказательств, что дети тяжелее переносят этот штамм, но поскольку этот вариант намного более заразен, за счет этого дети чаще заражаются, а значит, больше попадет в больницу. В США каждую неделю госпитализируют 2,5 тысяч детей. Если в Латвии скоро станет такая же плохая ситуация, то пропорционально около 15 детей будут попадать в больницу каждый день — это очень много для самой защищенной группы.

Может прививка сделать бездетными?

В испытании вакцины приняли участие 100 000 человек, часть из них с того времени уже забеременели и родили. Плохого влияния на беременность и младенца прививка не оказала. Зато очевидно, какими печальными могут быть последствия, если инфицирование произойдет во время беременности — как раз вчера умерла 19-летняя молодая мамочка. Также доказано, что вакцина не влияет ни на мужские, ни на женские половые клетки. Зато коронавирус, если человек заболеет, может повлиять на семенные пузырьки, производящие сперму. Для интереса посмотрел на инструкции к корвалолу — там написано, что его влияние на фертильность не исследовано, зато побочек там хватает. Но его ведь употребляют.

Правда, что эффективность вакцины упала?

Эффективность 93% означает, что после вакцинации на 93% меньше шансов в случае заражения попасть в больницу. Если говорят, что для дельты эффективность снизилась до 70 с лишним процентов, значит, что в случае заражения (а после вакцины и эта вероятность критически падает) на 78% меньше шансов госпитализации. Это очень хорошо.

Мы видим, что работа "АстраЗенеки" с дельта-штаммом ухудшилась — с 70-80 процентов до 50% через пять месяцев после вакцинирования. При этом она по-прежнему очень хорошо защищает от госпитализации и смерти.

Как уговорить привиться пожилых людей?

Больше 40% пенсионеров старше 65 до сих пор не привито.

Мне нравится предложение, прозвучавшее в Твиттере — отменить скидки в общественном транспорте, если человек не вакцинирован. Также выпуск разъясняющей газеты мог бы хорошо работать на эту аудиторию.

Попугаю возможным сценарием: в стране 530 000 людей старше 60 лет, из них 230 тысяч невакцинированных. Если треть из последних инфицируется — это более 79 000 — риск госпитализации есть у четверти — это около 20 тысяч. За все время ковида у нас были госпитализированы только 15 тысяч человек — значит, мы превысим весь былой уровень госпитализации. При этом и в других группах продолжатся госпитализации. Потому и вводят ограничения.

Кому нужна дополнительная прививка?

Регулярно анализируя научные статьи на эту тему, я вижу, что защита от госпитализации для группы привитых старше 65 и с хроническими болезнями со временем снижается. В случае "Пфайзера" критический срок — пять месяцев, в случае с "Модерной" — семь месяцев. Значит, этим группам бустеры предлагают обоснованно. После третьей дозы, как показали исследования израильтян, у людей в 11 раз ниже вероятность получить позитивный тест и в 10 раз меньше шансов попасть в больницу, в сравнении с теми, кто получил две дозы.

Эффективность бустеров для молодых — минимальна. И она исчезает, если не считать людей с хроническими болезнями. Так что нет смысла предлагать бустеры в 40-50 лет. Тем более что "побочки" у вакцин все же есть. К тому же мы не знаем, насколько долгий эффект от бустеров. Если подъем антител будет на пару месяцев, то в разгар эпидемии мы уже не сможем ничего предложить.

Нужны ли ограничения для вакцинированных?

Если в больницы начнет попадать больше вакцинированных — надо будет распространять некоторые ограничения и на них. Например, чаще предлагать тестироваться. Но мы не можем лелеять надежду, что ограничения критически снизят заболеваемость до того, как она начнет спадать естественным путем — в мае. Ограничения должны быть направлены на уменьшение госпитализаций.

Чем опасен "долгий ковид"?

По-моему, тема "долгого ковида" — один из главных аргументов в пользу вакцинации молодежи. Объясняю: вирус присоединяется к рецептору белка ACE2 в легких, но такие же рецепторы есть на стенках кровеносных сосудов, в нашем кровотоке, в центральной нервной системе (отсюда и пропажа вкуса м обонянием). Мы не знаем, что будет дальше, но у каждого седьмого-десятого заболевшего вирус продолжает путешествие по мозгу, что приводит к хроническим головным болям, бессоннице, выпадающим волосам, тромбозу…

Долгий ковид — огромная проблема, которая приводит к долговременным последствиям, даже если человек "легко" или без симптомов переболел. Об этом незаслуженно мало говорят. В Израиле подсчитали, что вакцина примерно вдвое снижает риск развития долгого ковида.

Надо ли делать прививку от гриппа?

Обязательно. Почему американцы сейчас боятся твиндемии — двух эпидемий вместе? Потому что в прошлом сезоне эпидемии гриппа не было из-за ограничений, иммунитет ни у кого не развился, а сейчас придет новый штамм, который может особенно сильно ударить по здоровью. Но сказать это со всей определенность трудно сказать точно — пока сигналов о росте гриппа в других странах нет.