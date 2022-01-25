Эпидемиолог: очень строгие ограничения пока не были эффективными

По мнению эпидемиолога Никиты Троянского, введение очень строгих ограничительных мер не доказало своей эффективности. Об этом специалист заявил в программе Šodienas jautājums на ЛТВ.

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Троянский считает, что введение строгих ограничений или так называемого "домоседства", в результате, приведет к тому, что к весне Латвию накроет новая волна заболеваемости. Эпидемиолог полагает, что ограничения должны быть умеренными, чтобы не допустить стремительной загрузки больниц.

Также Никита Троянский призвал жителей не откладывать бустерную вакцинацию, чтобы обезопасить себя от Covid-19.

Мнение эпидемиолога относительно того, что в Латвии не стоит вводить очень строгие ограничения, поддержал и семейный врач Айнис Дзалбс.

"Ограничения должны быть такими, чтобы все не заболели разом, а рост заболеваемости был бы плавным", — резюмировал врач, добавив, что семейные врачи работают с большой нагрузкой, поэтом Ассоциация семейных врачей обратилась в Минздрав с просьбой отправить на практику в феврале и марте студентов медвузов.