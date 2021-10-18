Эпидемиолог: ограничения в связи с Covid-19 нужно ужесточить хотя бы на три недели

Строгие меры в связи с Covid-19, которые помогли бы сократить контакты жителей, необходимо вводить как минимум на три недели, заявил директор Анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Эпидемиологи пришли к выводу, что репродуктивный коэффициент Covid-19 фактически не снижался в течение нескольких недель. Для улучшения ситуации необходимо ограничить контакты жителей, которые ведут к распространению инфекции.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил ввести в Латвии жесткие ограничения, которые немедленно сократят количество контактов в обществе по крайней мере на 40%.

"При этих 40% есть надежда, что упомянутый коэффициент упадет до 0,8", — подчеркнул Перевощиков.

Он указал, что привитые жители заражаются реже, чем невакцинированные. Однако в Латвии достаточно большое количество вакцинированных людей, которые заражаются Covid-19 при настолько большой распространенности вируса, поэтому было бы разумно установить меры эпидемиологической безопасности и для этой категории жителей.