Эпидемиолог: пока рано говорить о появлении нового варианта Covid-19
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Существует надежда, что в ближайшее время латвийскому обществу не угрожает новый, опасный вид Covid-19, заявил в интервью Латвийскому телевидению (LTV) руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета имени Страдиня, профессор Гиртс Бригис.

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Отвечая на вопрос, насколько велика вероятность мутации омикрон-варианта вируса Covid-19 в более опасный, эпидемиолог ответил, что этого нельзя исключать, но в целом риск не особо велик.

По словам Бригиса, в обществе по-прежнему доминирует омикрон-вариант вируса Covid-19, поэтому существует основание для надежды, что в ближайшее время более опасный вариант вируса не появится. Но вирус может изменяться, поэтому никаких гарантий не существует.

Профессор не спешит с прогнозам о том, как может вырасти уровень заболевания в Латвии, учитывая сегодняшние показатели, отметив, что сейчас распространение болезни незначительно. За последние неделю уровень заболевания в Европе вырос на 5%, но даже такие показатели не могут свидетельствовать о формирование какой-либо тенденции.

Как уже сообщат портал Delfi, за последние три дня в Латвии зарегистрировано 719 новых случаев заболевания Covid-19, один пациент скончался. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 294,5 до 311,5 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6103 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 965 678 случаев заражения.

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