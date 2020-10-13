Эпидемиолог призывает избегать контактов с людьми из других "социальных пузырей"

Людям следовало бы избегать контактов вне своих "социальных пузырей", заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Он призвал максимально соблюдать границы этих "пузырей", а также элементарные меры безопасности - дистанцироваться, мыть руки, не отправлять в учебные заведения больных детей.

По словам Перевощикова, люди устали от Covid-19, и появилось очень много источников дезинформации - о том, что коронавирус якобы безопасен.

"Возможно, для молодых людей эта болезнь не столь опасна, но, чем больше мы будем болеть, тем больше будут затронуты группы риска, что создаст нагрузку для системы здравоохранения, приведет к страданиям людей, интенсивной терапии и всему тому, что следует за широким распространением заболевания", - сказал эпидемиолог.