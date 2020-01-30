Эпидемиолог: Проверки потенциальных больных коронавирусом на границах неэффективны

Попытки ограничить распространение заболевания дополнительными проверками на границе не особо эффективны, сказал в эфире телеканала 3 директор департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Именно поэтому центр решил не вводить такие проверки на границе Латвии, несмотря на распространение нового коронавируса. Перевощиков отметил, что такие проверки стоят дорого, создают ложное чувство безопасности, но на самом деле не помогают выловить заболевших.

Специалист сказал - опыт других стран показывает, что часто факт вирусного заболевания выявляется не на границе, а сильно позже, когда люди оказались дома.

Перевощиков подчеркнул, что жителям Латвии не стоит сильно беспокоиться из-за коронавируса, так как риск им заболеть минимален. Тем не менее он призывал быть осторожными во время путешествий.

По словам эпидемиолога, новый вирус передается от человека к человеку, но не очень устойчив к окружающей среде. Сейчас, когда вирус распознан и медики знают, как идентифицировать заболевание, выросло число заболевших, однако снизились показатели смертности. Согласно первым сигналам, умирали 3% от инфицированных, а сейчас этот показатель опустился до 2%. То есть, вирусом можно переболеть в легкой форме.