Эпидемиолог: с минимальными ограничениями Латвия достаточно хорошо контролирует эпидемиологическую ситуацию
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По сравнению с другими странами Балтии и Скандинавии Латвия в настоящее время достаточно эффективно контролирует эпидемиологическую ситуацию с минимальными ограничениями, заявил журналистам директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Эпидемиолог отметил, что многое зависит от соблюдения ограничений, поскольку доминирующий в настоящее время дельта-штамм коронавируса намного более заразен и способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы.

Однако в настоящее время в Латвии нет быстрого роста заболеваемости, как в других странах, включая Литву и Эстонию, где этот штамм также стал преобладающим.

"В прошлом году в этот день у нас была заболеваемость в 16 раз ниже, чем сейчас. Это означает, что на этот раз у нас более высокие риски, но наше оружие, которое достаточно хорошо работает против дельта-штамма, - это вакцинация", - сказал эпидемиолог..

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве стране в настоящее время составляет 253, а в Эстонии 266,9. В Латвии же этот показатель сейчас составляет 68 случаев на 100 000 жителей.

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