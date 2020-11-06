Эпидемиолог: уже половина больных Covid-19 не знают, где заразились
Foto: F64

Уже в половине случаев больные Covid-19 в Латвии не могут предположить, где заразились, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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"Когда половина больных не могут указать источник инфекции, это означает, что человек может встретиться с вирусом в любом месте, где не соблюдаются меры безопасности", — подчеркнул Перевощиков.

Он пояснил, что распространение Covid-19 расширяется, вирус затрагивает все больше самоуправлений. В целом ухудшаются и первичные эпидемиологические показатели — количество заболевших и доля положительных результатов анализа. "Эти показатели, которые мы анализируем ежедневно, явно указывают на проблему", — сказал эпидемиолог.

По его словам, это означает, что введенные до этого ограничения не оказывают должного эффекта.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков Коронавирус
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