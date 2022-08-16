Эпидемиолог: в Латвии у 90-95% населения есть антитела к Covid-19

Латвийскому обществу повезло, что штамм коронавируса "омикрон" оказался менее способным вызывать тяжелое течение болезни и приводить к летальному исходу. Второй фактор, который позволяет не слишком опасаться ожидаемой вспышки инфекции осенью, заключается в том, что в Латвии у 90-95% людей уже есть антитела. Об этом в передаче Rus.LSM.lv "ТЧК" рассказал эпидемиолог Никита Троянский.

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"Нам повезло, что омикрон оказался легче. Где-то на 60% реже он приводит к госпитализации, чем, скажем, дельта. Мы видели, что предыдущие штаммы были "более ядреными". Людей чаще госпитализировали", — отметил Троянский.

По словам эпидемиолога, нагрузка на систему здравоохранения сейчас не столь велика во многом благодаря коллективному иммунитету.

"Скорее всего, в Латвии сейчас у 90-95% есть антитела к Covid-19. То есть почти все либо переболели, либо вакцинировались, либо то и другое. Даже если бы сейчас вернулась дельта, мы не увидели бы такой ужасной картины, которую мы наблюдали в октябре-ноябре 2021 года, когда понадобился локдаун, чтобы предотвратить от 500 до 2000 смертей в этом временном интервале", — заявил эксперт.

Троянский провел аналогию с печально известной "испанкой": тот грипп убил 50-100 млн человек в течение двух лет. После этого "испанка" циркулировала в обществе еще 30 лет, но уносила уже не 50 миллионов жизней, а 500 тысяч в год.

Как отметил Троянский, в настоящее время существует три варианта развития эпидемиологической ситуации. Либо продолжатся сезонные вспышки инфекции омикрона, либо появится новый штамм, и в зависимости от того, какие клинические особенности будут у этого штамма, вакцины будут предложены всему обществу, либо только отдельным группам риска.

"Пока у нас нет поводов думать, что будет второй или третий сценарий. Пока можно надеяться на первый и в случае, если у нас просто будут продолжаться сезонные волны инфекции, не думаю, что есть повод делать вакцинацию обязательной", — сказал Троянский.

По мнению эксперта, вариант с обязательной вакцинацией станет актуальным лишь в том случае, если новый штамм приведет к большому числу заболевших. "Если мы опять вернемся к ситуации, когда каждый десятый попадает в больницу, то тогда политика обязательной вакцинации станет необходима", — заключил эксперт.