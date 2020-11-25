Эпидемиолог: в школах Covid-19 чаще всего распространяется из-за контактов работников

Анализ ряда вспышек Covid-19 в образовательных учреждениях показал, что вирус чаще всего распространяется из-за контактов между учителями, сообщил журналистам директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Центр проанализировал семь крупнейших вспышек в учреждениях образования за период с сентября. В целом в рамках этих вспышек было зарегистрировано 325 заболевших Covid-19, в том числе 174 ребенка, 90 работников школ и 62 случая заражения связанных с ними людей.

По словам Перевощикова, дети заражались пропорционально в пяти из десяти случаев, учителя — в трех из десяти. "Однако мы знаем, что соотношение здесь другое — на одного работника, как правило, приходится десять учащихся", — отметил он. Таким образом, у учителей риск инфицирования в школе в три раза выше, чем у детей.

По словам Перевощикова, ситуация стабилизируется, но ее "надо улучшить, дополнительно защитив учителей".

Он вновь подчеркнул, что важно использовать маски и соблюдать дистанцирование, а также проветривать помещения.

По словам Перевощикова, чем младше ребенок, тем меньше вероятность заразиться. В возрасте от 6 до 19 лет самая высокая заболеваемость именно среди 19-летних и относительно высокая среди детей 11-12 лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте потенциально расширяется круг их контактов. В свою очередь наименьшая заболеваемость наблюдается среди 14-летних детей.

По данным на 23 ноября, в самоизоляции находятся 2772 ученика и 184 педагога, сообщила министр образования Илга Шуплинска. Это 0,9% от общего числа учащихся и 0,6% от общего числа педагогов в Латвии. При этом 78 учеников и минимум 60 педагогов находятся на карантине, заразившись коронавирусом.