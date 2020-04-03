Эпидемиолог: вероятно, с Covid-19 придется уживаться долго

С ранее известными коронавирусами человечество уживается уже десятки и сотни лет, и с новым Covid-19 также придется уживаться долго, так как он доказал свои возможность выживать в человеческой популяции, заявил в пятницу директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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По его словам, хорошая новость в том, что у 80-90% болезнь проходит в легкой форме и бессимптомно, но они все же распространяют вирус, сами об этом не зная.

Главное — чтобы было время дождаться вакцины или специфических лекарств против этого вируса. В настоящее время их нет, поэтому нужно соблюдать социальное дистанцирование. Если болезнь не будет распространяться стремительно, система здравоохранения не испытает перегрузки, и пациенты будут получать адекватное лечение, сказал Перевощиков.

Он выделил две разных стратегии государств. Первый из них, которому следовали Китай, Италия и другие европейские страны — это ограничение. Вторая стратегия — смягчение, и она основана на принципе, что популяции надо переболеть вирусом, чтобы сформировался иммунитет.

По словам специалиста, в обеих стратегиях возникает один и тот же вопрос — как уберечь систему здравоохранения от большого наплыва пациентов, предотвратить кризис, не допустить заболевания врачей и дефицита коек, как это произошло в Италии и Испании. Также и ограничительные меры используются в обеих стратегиях.

В Латвии "нет сигналов к тому, что система здравоохранения не справится с наплывом больных", сказал Перевощиков. Пока все свидетельствует об умеренном распространении заболевания.