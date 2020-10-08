Эпидемиолог: возможна вспышка Covid-19 на одном из предприятий Курземе

У эпидемиологов есть подозрения о вспышке Covid-19 на одном из предприятий Курземе.

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Как сказал Латвийскому радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков, из выявленных за прошедшие сутки 109 новых случаев Covid-19 больше всего их в Курземе — по крайней мере 46, в том числе не менее 32 случаев — в Дундаге и Талси.

По словам Перевощикова, пока нельзя стопроцентно утверждать, но, скорее всего, большое количество случаев в Курземе связано с организованным тестированием на одном из предприятий. Эта гипотеза еще проверяется.

По крайней мере 20 случаев вчера выявлены в Латгале, в том числе 19 в Даугавпилсе. В Риге и Рижском районе выявлено 22 случая, что при численности населения столицы — нормальный показатель, сказал представитель ЦПКЗ.

В Видземе и Земгале низкие показатели заболеваемости, например, в Валмиере зарегистрированы только два новых случая Covid-19.

Как подчеркнул Перевощиков, важно, чтобы люди с симптомами инфекции не ходили на работу и не пускали детей в школы и детские сады.

"К сожалению, последние вспышки связаны с тем, что болезнь распространяется в трудовых коллективах, вызывая обширное заражение именно потому, что некоторые больные продолжали ходить на работу", — подчеркнул специалист.

Как сообщалось, в среду Covid-19 в Латвии выявлен у 109 человек — это самое большое суточное количество случаев инфицирования на сегодняшний день.