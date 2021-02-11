Эпидемиологам временно удвоят зарплаты, чтобы они не уходили
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Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) больше не могут жаловаться на низкие зарплаты за огромную рабочую нагрузку во время пандемии коронавируса, пишет Latvijas avīze. С ноября прошлого года эпидемиологи и начальники отделов могут зарабатывать до трех тысяч евро в месяц и даже больше, сообщил заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Арис Каспаранс депутатам ревизионной комиссии Сейма.

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Депутаты выразили недоумение, почему координатору по коммуникации бюро вакцинации платят больше четырех тысяч евро в месяц и даже технический секретарь бюро получает 2000 евро, а эпидемиологи, которые годами получали образование, лишь немногим больше 1000. По словам Каспаранса, зарплата специалистов бюро вакцинации была определена в сотрудничестве с руководителями кадровой политики Государственной канцелярии, на основании того, сколько на рынке труда получают специалисты, выполняющие аналогичные обязанности. Месячная зарплата эпидемиолога может варьироваться в зависимости от объема работы, а самая большая зарплата такого специалиста составляет 1382 евро. Правительство выделило 486 528 евро, чтобы с января до конца марта доплачивать специалистам SPKC 100% от зарплаты, так что эпидемиолог теперь может зарабатывать до 2764 евро в месяц.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вчера в интервью LTV признал, что не только в SPKC низкие зарплаты, но и во всем госуправлении, поэтому удержать квалифицированных специалистов очень сложно. Он пообещал передать на рассмотрение правительства уже разработанную реформу зарплат работников общественного сектора.

Как недавно писала Latvijas Avīze, ценные специалисты уходят из SPKC. Например, недавно ушел аналитик общественного здоровья Никита Троянский — теперь он работает в Бюро вакцинации ассистентом руководителя коммуникации Иевы Стуре.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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SPKC Центр профилактики и контроля заболеваний
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