Эпидемиологи призывают ввести ограничения ещё в нескольких самоуправлениях
Foto: LETA

Эпидемиологи предлагают ввести меры по ограничению Covid-19, которые уже действуют в Кулдиге и Даугавпилсе, еще в нескольких самоуправлениях, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

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По его словам, специалисты не считают целесообразным распространять ограничительные меры на всю Латвию, в том числе города и края, где нет заболевших. Такой же стратегии локальных ограничений придерживается и ЕС.

В число рекомендуемых мер входит, в частности, ограничение занятий по интересам.

Эти меры могут быть введены в Айзпутском крае, в Дундагском крае, где болеют работники одного из предприятий, в Олайнском, Талсинском, Краславском, Даугавпилсском и Кулдигском краях. Много зараженных также в Валмиере.

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Юрий Перевощиков Коронавирус Даугавпилс
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