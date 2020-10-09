Эпидемиологи призывают ввести ограничения ещё в нескольких самоуправлениях

Эпидемиологи предлагают ввести меры по ограничению Covid-19, которые уже действуют в Кулдиге и Даугавпилсе, еще в нескольких самоуправлениях, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, специалисты не считают целесообразным распространять ограничительные меры на всю Латвию, в том числе города и края, где нет заболевших. Такой же стратегии локальных ограничений придерживается и ЕС.

В число рекомендуемых мер входит, в частности, ограничение занятий по интересам.

Эти меры могут быть введены в Айзпутском крае, в Дундагском крае, где болеют работники одного из предприятий, в Олайнском, Талсинском, Краславском, Даугавпилсском и Кулдигском краях. Много зараженных также в Валмиере.