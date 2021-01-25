Эпидемиологи рекомендуют не смягчать ограничения Covid-19 ещё месяц

Выдвинутая Латвией цель - снизить заболеваемость Covid-19 до 200 случаев на 100 000 жителей за две недели, - может быть достигнута в течение месяца, считает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На данный момент заболеваемости в Латвии составляет 594 случая на 100 000 человек. ЦПКЗ считает, что если люди продолжат соблюдать меры предосторожности, а сами меры не будут облегчены, то за три недели заболеваемость может сократиться более чем наполовину, а “допустимый уровень заболеваемости” - 200 случаев на 100 000 человек, - можно достигнуть за месяц.

Сейчас коэффициент заразности коронавируса в Латвии составляет 0,91. Это значит, что 100 больных Covid-19 заражают 91 человека.

ЦПКЗ отмечает, что в Латвии наблюдается стабилизация ситуации, но риски распространения инфекции остаются высокими.

На прошлой неделе были выявлены 5344 новых случая Covid-19, а неделей ранее - 6096 случаев. Средняя доля положительных результатов на прошлой неделе составила 7,6%, это на 0,9% меньше, чем неделей ранее.

Впервые в этом году был замечен спад заболеваемости в Риге, тогда как в остальных регионах Латвии, кроме Видземе, заболеваемость росла.

ЦПКЗ напоминает, что прибывшие в Латвию люди должны соблюдать самоизоляцию, даже если их тест на Covid-19 не выявил заболевания. Не исключено, что тест сделан на ранней стадии заболевания и ещё не может показать наличие инфекции в организме. Путешественники, прибывшие из Великобритании, должны на 10 дней уходить в самоизоляцию. Эпидемиологи рекомендуют им повторно сдать анализ на 8 - 9 день самоизоляции.

В свою очередь, в больницах продолжает расти число пациентов Covid-19 с тяжелым течением болезни. За неделю средние показатели госпитализации несущественно снизились - до 107 человек в день.