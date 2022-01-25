Эпидемиологическая безопасность: у группы оперативного управления нет единого мнения о дальнейших шагах
Foto: DELFI

У группы оперативного управления (ГОУ) нет единого мнения о дальнейших возможных шагах в сфере эпидемиологической безопасности, заявил во вторник после заседания Кабинета министров руководитель группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он сообщил, что, хотя в ГОУ были дискуссии на эту тему, мнения экспертов различаются, а порой даже противоречат друг другу.

"В настоящее время я воздержусь говорить о том, какими могут быть эти дополнительные [ограничения]. Есть предлагаемые Министерством здравоохранения основные направления: удаленная работа и другие, но в настоящее время общего взгляда на уровне ГОУ нет", — сказал Цитсковскис.

Как свидетельствует протокол заседания ГОУ от 20 января, представители Минздрава указали, что в настоящее время невозможно говорить о пересмотре мер эпидемиологической безопасности, а также ясно, что обширного инфицирования общества не избежать.

Также Минздрав указал что только увеличения охвата вакцинацией не будет достаточно для снижения уровня инфицирования и важно сделать все возможное, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости.

Основными мерами безопасности Минздрав считает максимальное сокращение контактов людей вне домохозяйств и повышение эффективности действующих мер — правильного ношения защитных масок и удаленной работы с вытекающим эффектом на потоки людей в общественном транспорте и передвижение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Делать локально, достигать глобально
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei