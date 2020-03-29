Епископ: из-за Covid-19 в Латвии отменяются церемонии крещения, венчания продолжаются

В связи с распространением вызываемого новым коронавирусом заболевания Covid-19 церемонии венчания не отменяются, чаще отменяются церемонии крещения младенцев и детей, рассказал епископ Римско-католической Церкви в Латвии Андрис Кравалис.

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Обсудив влияние Covid-19 церемонии венчания с крупнейшими общинами, Кравалис выяснил, что венчания не отменяются. Он отметил, что доставляет трудности получение справок о браке, поскольку необходимы электронные подписи и не все нужные учреждения продолжают работать.

Как отметил Кравалис, новобрачные осознают, что число гостей в нынешней ситуации необходимо уменьшить, однако это не мешает готовиться к венчанию, и большинство пар не меняют дату венчания.

В ЗАГСах отмечают, что многие пары переносят запланированную на март и апрель регистрацию брака на более поздние даты. Впрочем, в министерстве юстиции подчеркивают, что многие пары не отказываются от регистрации брака. Например, в 2019 году в марте в Латвии было зарегистрировано 565 браков, а в этом году с 1 до 25 марта - 455 браков.

Из-за распространения Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация, в стране введен ряд ограничений, чтобы задержать распространение заболевания.

В воскресенье стало известно, что Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома. "Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской", — сказал патриарх во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя. Это святая жила в пустыне и у нее не было возможности ходить в церковь. Кирилл также призвал верующих соблюдать санитарные предписания властей.