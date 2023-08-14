Епископом Латвийской православной церкви впервые в новейшей истории стал латыш

13 августа 2023 года в Латвии появился новый епископ. Архимандрит Иоанн (Липшанс) был рукоположен во епископа Валмиерского. Это первый православный епископ в Латвии, назначенный, судя по всему, без согласования с Московским патриархом, и первый в новейшей истории епископ-латыш.

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"24 июля 2023 года Синод Латвийской Православной Церкви в своем заседании под председательством Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии, одним из вопросов рассмотрел давно назревшую необходимость иметь для духовного окормления латышской православной паствы епископа, латыша по национальности", — отмечает сайт Латвийской православной церкви.

До объявления независимости от Русской православной церкви Латвийская православная церковь входила в состав РПЦ в качестве самоуправляемой. В сентября 2022 года Сейм Латвии вывел ЛПЦ из состава РПЦ, а в октябре ЛПЦ обратилась к патриарху Кириллу с просьбой об автокефалии, чтобы оформить выход из состава РЦП в соответствии с церковными канонами. В РПЦ официальной независимости ЛПЦ не дали. В Уставе РПЦ предусмотрено, что "архиереи Самоуправляемой Церкви избираются Синодом из кандидатов, утвержденных Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом". Однако на официальном сайте Московского патриархата нет информации о том, что такое избрание или утверждение состоялось. Таким образом, возможно, назначение нового епископа прошло без согласования с Москвой, что может означать большую фактическую независимость ЛПЦ от РПЦ.

Сайт ЛПЦ, однако, приводит историческую справку, из которой следует, что во времена первой независимости Латвии епископы в стране уже назначались без согласования с Москвой. Рукополагать новых епископов собирался еще архиепископ Иоанн (Поммер), возглавлявший ЛПЦ с 1921 по 1934 год и принявший устав, в котором было сказано, что "Латвийская Православная Церковь независима от какого-либо зарубежного духовного центра". Рукоположить он никого не успел, поскольку был в 1934 году убит (впоследствии церковь признала его святым мучеником), но после него латвийских епископов рукополагали константинопольские иерархи, а после и латвийский митрополит Сергий (Воскресенский), который в 1943 году (когда никакой связи с Московской патриархией не было) рукоположил епископа Рижского Иоанна (Гарклавса), также латыша по национальности. Это была последняя епископская хиротония (рукоположение), которая проводилась в Риге.

Хиротония нового епископа Валмиерского Иоанна тоже проводилась в Риге, в Кафедральном соборе Рождества Христова. В сан епископа его возвел митрополит Рижский и всея Латвии Александр, которому сослужили архиепископ Даугавпилсский и Резекненский Александр и епископ Елгавский Иоанн.

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Как отмечает сайт ЛПЦ, новый епископ родился в Латгале, в Краславском районе, в 1957 году. Среднюю школу закончил в Риге. В 1985 году он стал диаконом, а в 198 — священником. После хиротонии служил клириком в Рижских храмах и одновременно был настоятелем латышского прихода в местечке Крапе, где провел капитальный ремонт всего здания церкви. Одновременно учился в Московской Духовной семинарии по заочному отделению, семинарию успешно закончил в 1991 году. "Его родной язык латышский (латгальский), при этом он в совершенстве владеет и русским языком", — написано на сайте.