ЕС инициировал переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов Covid-19
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Европейский союз пригласил Россию начать переговоры о взаимном признании сертификатов вакцинации против Covid-19, чтобы упростить поездки, передает LSM.

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Посол ЕС в России Маркус Эдерс обратился в Министерство здравоохранения России с предложением о взаимном признании сертификатов Covid-19. Он указал, что это позволит отменить ограничения на поездки, с которыми сейчас сталкиваются граждане России, отправляющиеся в ЕС и наоборот.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия открыта к диалогу о сертификатах вакцинации и взаимном признании вакцин.

Сейчас в ЕС не утверждена ни одна из произведенных в России вакцин от Covid-19, а в России не используется ни одна вакцина, утвержденная в ЕС.

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Россия Коронавирус Вакцинация Дмитрий Песков
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