ЕС разрешил туристические поездки в Израиль

Эпидемиологическая ситуация в Израиле улучшилась, и ЕС разрешил туристические поездки в него и из него.

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Неважные поездки (например, с целью туризма) за пределы ЕС во время пандемии запрещены, но некоторые страны, в которых благополучная эпидемиологическая обстановка, являются исключением — например, Австралия, Южная Корея и Таиланд.

Благодаря проведенной в рекордные сроки вакцинации в Израиле стало меньше заболевших. Там привито почти пять миллионов человек — более 70% населения. Это считается порогом достижения группового иммунитета.