"ЕС — сытый домашний кот, ему на улицу опасно без США". Как прошли внешнеполитические дебаты в Сейме

США — ближайший партнер, Европе без защиты оставаться опасно, антироссийские санкции смягчать нельзя, а Латвии нужно стремиться к тому, чтобы самой больше вносить в бюджет ЕС, чем брать из него. С такими речами выступили на ежегодных дебатах о внешней политике депутаты Сейма.

Сегодня в Сейме прошли ежегодные дебаты о внешней политике, где депутаты обсудили, что было сделано за год и каковы планы на будущее в этой сфере. Сначала с докладом выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"). Он напомнил, что сегодня исполняется год с начала работы правительства Кришьяниса Кариньша. Он считает, что Латвия за год сделала очень много в борьбе с отмыванием денег.

"Потрясения в финансовом секторе в 2018 году заставили понять, что, если мы хотим, чтобы нас воспринимали как зрелое государство, то должны вести себя не как подростки, а как взрослые люди, которые осознают, что никто, кроме нас, не сделает уборку в нашем доме", — заявил он.

Он напомнил, что Латвия состоит в ЕС уже 15 лет и стала лидером в таких вопросах, как кибербезопасность и борьба с дезинформацией. Расширение ЕС соответствует интересам Латвии. "Хочу как можно скорее дожить до дня, когда Латвия будет больше вносить в бюджет ЕС, чем получать из него", — сказал глава МИД и добавил, что США были и будут стратегическим партнером Латвии в вопросах экономики, политики и безопасности. "Без присутствия США безопасность Латвии и Европы невозможна", — подчеркнул он.

В отношениях с Россией Латвия, по словам министра, придерживается политики "двух путей". "Мы не можем игнорировать концентрацию военных сил России в Калининграде, которая является открытой демонстрацией силы", — сказал Ринкевич. В то же время, отметил он, Латвия отдает дань памяти миллионов жертв Второй мировой. "Мы понимаем, что в Третьем рейхе Гитлера не было бы свободной Латвии, и в то же время осуждаем растущую в России тенденцию к оправданию преступлений Сталина", — заявил Ринкевич.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") также подчеркнул необходимость сотрудничества с западными партнерами. Он отметил, что в мире существуют четыре центра власти и экономики — США, Китай, ЕС и Россия, и место Латвии в этом мире — вместе с ЕС и стратегическими союзниками по НАТО и другим организациям.

По мнению Кариньша, Латвию перестают считать "младшим братом" и начинают воспринимать как полноценного игрока. "У нашей страны особая роль в укреплении отношений с государствами Восточного партнерства", — считает премьер.

Он напомнил, что на прошлой неделе посетил Белоруссию, которая выразила желание расширять сотрудничество с Латвией, в том числе с ее портами. По словам премьера, для Латвии это вызов, потому что исторически у ее портов возникали разные сложности, бывали периоды застоя и уже много лет говорится о том, что Россия переориентирует свои грузы из латвийских портов. "Я не уверен, что все наши предприятия это понимают — нужно действовать", — сказал глава правительства.

Министр обороны Артис Пабрикс ("Развитие/За!) также подчеркнул важность сотрудничества США как с главной силой, которая обеспечивает нашу безопасность. Он сравнил страны ЕС с ухоженным домашним котом, который боится выходить, если видит уличного кота, "одержимого реваншизмом". Это проблема, считает политик —- Европа не может за себя постоять, ей нужна поддержка США.

Именно поэтому, считает Пабрикс, важно отдавать на оборону 2% от ВВП. Те, кто не поддерживает эту политику — либо маргиналы, либо представляют интересу какой-то другой страны, заявил министр обороны.

Заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла (Новая консервативная партия) подчеркнула важность для Латвии не только выступать за интересы ЕС, но и сохранять хорошие отношения с Великобританией. Она отметила важность борьбы с дезинформацией и похвалила принятое 16 января заявление Сейма о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, которым занимается Россия. По ее словам, это важно не только для Латвии, но и для всей Балтии и Польши. "Мы живем в условиях гибридной войны, и западным странам необходима скоординированный, систематический и долгосрочный подход в борьбе с дезинформацией", — считает Ле Галла.

Глава фракции НКП в Сейме Линда Озола призвала не игнорировать происходящее в России: и переписывание истории, и недавнее предложение Путина считать российские законы важнее международных. "Зачем России международные организации, если она сама себя стремится изолировать? Не нарушает ли Европа свой собственный порядок, возвращая России право голоса?" — задала риторический вопрос Озола.

Депутаты Вита Анда Терауда ("Развитие/За!") и Рихард Колс (VL-TB/LNNK) подчеркнули, что нельзя смягчать санкции против России, и одна из задач Латвии — бороться за то, чтобы этого не произошло.

Выступающий от "Согласия" Вячеслав Домбровский поиронизировал над "вечной темой" русской угрозы, которая настолько велика, что НАТО даже уменьшило количество патрульных самолетов над Латвией. Он отметил, что "крестовый поход" против стран, которые не разделяют западные ценности и не особо уважают НАТО (то есть России и Китая), ничего хорошего экономике не принесет. И недавно анонсирование сокращение штата Latvijas Dzelzceļš — прямое последствие такой внешней политики.

Депутат Оярс Эрик Калниньш ("Новое Единство") заметил, что Латвия умеет извлекать выгоду из своего внешнеполитического курса. "Мы добились того, что ЕС покрывает 80% расхода на Rail Baltica", — привел пример он. Также как удачный пример взаимодействия с западными партнерами он назвал размещенный в Риге Центр стратегических коммуникаций НАТО, который является мировым лидером по борьбе с дезинформацией и злонамеренным использованием IT.