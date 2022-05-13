Еще 102 гражданам России запрещен въезд в Латвию (СПИСОК)
Foto: Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") включил в список нежелательных в Латвии лиц еще 102 граждан России.

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Как указал министр в Twitter, всем 102 гражданам запрещен въезд в Латвию на неопределенное время.

В "черном списке" значатся Николай Бурляев, Николай Лебедев, Александр Шилов, Виктор Захарченко, Анатолий Полетаев, Елена Щербакова, Магомед Сулейманов, Леонид Редкий, Виталий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Михайлов, Павел Пожигайло, Василий Бочкарев, Олег Иванов, Александр Панкратов-Черный, Николай Лазарев, Олег Зиновьев, Виктор Раков, Александр Пашутин, Андрей Батурин, Владимир Крупин, Борис Галкин, Игорь Петров, Анна Тихонова, Николай Вороновский, Юрий Кочетков, Дмитрий Белюкин, Михаил Полетаев, Олег Урюмцев, Владислав Маленко, Анатолий Степанов, Владимир Василек, Владимир Контарев, Валерий Сдобняков, Юрий Кара, Виталий Максимов, Фаина Зименкова, Александр Казин, Никита Астахов, Татьяна Белявич, Сергей Сюхин, Михаил Корнев, Индира Черджиева, Валентин Семенов, Борис Каинов, Тамара Баснина, Анна Неровная, Михаил Щепенко, Елена Чавчавадзе, Аркадий Аверин, Валерия Олефира (Полякова), Юлия Щепенко, Дмитрий Поляков, Ника Жукова, Антон Жуков, Элина Суни (Арсенова), Анатолий Пшеничный, Андрей Соченко, Станислав Куняев, Владимир Малыгин, Виктор Николаев, Алексей Крюков, Василий Дворцов, Татьяна Петракова, Валисий Бойко-Великий, Борис Орлов, Алексндр Орлов, Серей Лебедев, Сергей Роженцев, Людмила Лиса, Георгий Сафонов, Михаил Щеглов, Леонид Болотин, Андрей Ребков, Валентина Ефимовская, Игорь Тер-Карапетов, Денисс Кирис, Александр Казаков, Владимир Пучков, Валерий Хайрюзов, Юрий Щербаков, Борис Свердлов, Константин Маркелов, Татьяна Беспалова, Алексей Пузаков, Игорь Селезнев, Сергей Варчук, Виктор Тартанов, Александр Антипов, Сергей Зайцев, Лидия Путилова, Елена Тимошкина, Михаил Хохлов, Дмитрий Чернецов, Александр Шаганов, Константин Бубнов, Тамерлан Дзейтов, Алексей Морозов и Георги Шенгелия.

Решение министр принял на основании 2-й части 61-й статьи Иммиграционного закона.

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